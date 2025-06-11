ABD'den Gazze Açıklamaları

Beyaz Saray Sözüsü Karoline Leavitt, ABD'nin "iki devletli çözümü" destekleyip desteklemediği konusunda yorum yapmazken, Başkan Donald Trump'ın önceliğinin " Gazze'deki savaşın sona ermesi" olduğunu söyledi.

Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde Orta Doğu gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Leavitt, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin "ABD'nin artık iki devletli çözümü desteklemediği" yönündeki açıklamasına ilişkin soruyu yanıtladı.

ABD'nin bağımsız bir Filistin devletini ve iki devletli çözümü destekleyip desteklemediği konusunda yorum yapmayan ABD'li sözcü, Trump'ın önceliğinin esirlerin serbest bırakılması ve "Gazze'deki savaşın sona ermesi" olduğunu belirtti.

Leavitt, "Başkan Trump, İsrail ve Gazze'deki durumu son derece talihsiz ve sona ermesi gereken bir durum olarak görüyor. Başkan, bu konuya gerçekçi bakıyor ve bu sebeple, yönetimin bir numaralı odak noktası ve önceliğinin Gazze'deki tüm esirlerin serbest bırakılması ve bu çatışmanın bir an önce sona erdirilmesi olduğunu vurguluyor." şeklinde konuştu.

ABD'li sözcü Gazze'nin durumuna ilişkin ise "Gazze açıkça yaşanmaz bir yer haline gelmiştir. Arap ortaklarımızın da yardımıyla yeniden inşa edilmesi gerekmektedir ve Başkan da bunun gerçekleşmesini istemektedir." yorumunu yaptı.

Beyaz Saray Sözcüsü ayrıca, ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları tam olarak ne zaman kaldıracağı ile ilgili bir soruya, Hazine Bakanlığının, Trump'ın Suudi Arabistan'da verdiği talimatın ardından bu konu üzerine yoğun şekilde çalıştığı yanıtını verdi.