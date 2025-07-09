ABD'den Husi Saldırısına Kınama

ABD, Kızıldeniz'de "MV Magic Seas" ve "MV Eternity C" adlı sivil kargo gemilerine yönelik Yemen'de İran destekli Husilerin saldırısını kınadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Husilerin saldırısının kınanmasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Kızıldeniz'de MV Magic Seas ve MV Eternity C adlı sivil kargo gemilerine yönelik Husi teröristlerinin sebepsiz saldırısını kınamaktadır. Bu saldırı sonucunda üç denizci hayatını kaybetmiş, birçok kişi yaralanmış ve MV Magic Seas gemisi ile yükü tamamen kaybedilmiştir." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, saldırıların "deniz seyrüsefer özgürlüğüne ve bölgesel ekonomik ve deniz güvenliğine yönelik süregelen tehdidi" gösterdiği belirtilerek, "Uluslararası toplumun tüm üyeleri tarafından kınanması gereken Husi terörist saldırılarından deniz seyrüseferi ve ticari gemiciliğin özgürlüğünü korumak için gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz." denildi.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, 7 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Yemen açıklarında "Magic Seas" isimli gemiyi 2 insansız deniz aracının yanı sıra 3 insansız hava aracı ve 5 balistik füzeyle hedef aldıklarını belirtmişti.

Gemiyi İsrail'deki limanları kullandığı için hedef aldıklarını aktaran Seri, düzenledikleri saldırılarla doğrudan isabet alan geminin Kızıldeniz'de batmaya başladığını ifade etmişti.