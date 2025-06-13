ABD'den Irak'taki Milis Gruplara Yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı, Irak'taki Şii Milis gruplarından Kataib-i İmam Ali'nin yaptırım listesine dahil edildiğini bildirdi.
ABD Hazine Bakanlığı, Washington'un Irak'ın başkenti Bağdat'tan bazı personelleri çekme kararının ardından yaptırım listesini de güncelledi.
Buna göre, Irak'taki Şii Milis gruplarından Kataib-i İmam Ali'nin yaptırım listesine alındığı açıklandı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Bağdat'ta bulunan ABD Büyükelçiliği'ndeki bazı personeller için geri çekme kararı alındığını AA'ya doğrulamıştı.
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