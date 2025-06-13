ABD'den Irak'taki Milis Gruplara Yaptırım - Son Dakika
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ABD'den Irak'taki Milis Gruplara Yaptırım

13.06.2025 09:28
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ABD, Irak'taki Şii milis grubu Kataib-i İmam Ali'yi yaptırım listesine ekledi.

ABD Hazine Bakanlığı, Irak'taki Şii Milis gruplarından Kataib-i İmam Ali'nin yaptırım listesine dahil edildiğini bildirdi.

ABD Hazine Bakanlığı, Washington'un Irak'ın başkenti Bağdat'tan bazı personelleri çekme kararının ardından yaptırım listesini de güncelledi.

Buna göre, Irak'taki Şii Milis gruplarından Kataib-i İmam Ali'nin yaptırım listesine alındığı açıklandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Bağdat'ta bulunan ABD Büyükelçiliği'ndeki bazı personeller için geri çekme kararı alındığını AA'ya doğrulamıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Washington, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Bağdat, Güncel, Dünya, Irak, Son Dakika

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