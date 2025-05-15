Trump, İran'a komşusu Katar'dan seslenip iki yol sundu - Son Dakika
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Trump, İran'a komşusu Katar'dan seslenip iki yol sundu

Trump, İran\'a komşusu Katar\'dan seslenip iki yol sundu

Katar'a giden ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden nükleer müzakerelere değinerek Tahran'a iki yol sundu. Trump, "Dostça ve dostça olmayan. Dostça olmayan yol şiddet içeriyor ve ben bunu istemiyorum" dedi. Öte yandan, Trump'ın Doha'da konuştuğu saatlerde ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'ın balistik programına destek verdikleri gerekçesiyle Çin ve Hong Kong'a yönelik yaptırımlar açıkladı.

15.05.2025 00:11
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Orta Doğu turu kapsamında Katar'a giden ABD Başkanı Donald Trump, başkent Doha'da düzenlenen resmi akşam yemeğinde konuştu.

İRAN'A İKİ YOL SUNDU

Trump, İran ve ABD arasındaki nükleer konulu dolaylı müzakerelere değinerek, İranlı liderlerin bir an önce harekete geçmesi gerektiğini ifade etti. Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'ye sürece verdiği destek nedeniyle teşekkür eden Trump, İran'la yürütülen müzakerelerde iki yol olduğunu belirtti.

ABD, İran'ın Füze Programına Destek Veren Çinli Firmaları Yaptırım Listesine Aldı

"DOSTÇA OLMAYAN YOL ŞİDDET İÇERİYOR VE BEN BUNU İSTEMİYORUM"

Trump, "Dostça ve dostça olmayan. Dostça olmayan yol şiddet içeriyor ve ben bunu istemiyorum. Bu en başından bu yana belli. Ama İran'ın da harekete geçmesi gerekiyor" ifadelerini kullanarak, İran'ın nükleer silah sahibi olmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

TRUMP KONUŞURKEN 2 ÜLKEYE 'İRAN' YAPTIRIMI AÇIKLANDI

Öte yandan, Trump'ın Katar'da konuştuğu saatlerde ise ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'ın balistik füze programına destek verdikleri gerekçesiyle Çin ve Hong Kong'da yerleşik bazı kişi ve firmaların yaptırım listesine eklediğini duyurdu.

ABD, İran'ın Füze Programına Destek Veren Çinli Firmaları Yaptırım Listesine Aldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İran'a yönelik maksimum baskı politikasının devam ettiğine işaret edildi. Bu kapsamda, söz konusu firma ve kişilerin, İran'ın balistik füze programında kullanılmak üzere karbon fiber üretimini yerlileştirme çabalarını destekledikleri, ayrıca İran Devrim Muhafızları Ordusuna karbon elyaf ile karbon elyaf üretim ekipmanı tedariki sağladıkları kaydedildi.

Kaynak: AA/ İHA

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump, İran'a komşusu Katar'dan seslenip iki yol sundu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • MERAK Ettiğimden?:
    Trump haraç toplamaya gitmiş 5 0 Yanıtla
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