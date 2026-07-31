ABD'den İspanya'ya Göç Eleştirisi

ABD, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Sebte'deki (Ceuta) düzensiz göç hareketlerinin, İspanyol yönetiminin Avrupa'ya "kitlesel yasa dışı göçü mümkün kılmak ve kolaylaştırmak için kasıtlı çabalarının doğrudan bir sonucu" olduğunu savundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Sebte'deki düzensiz göç hareketlerine ilişkin ABD'nin İspanya halkının ve tüm Avrupalıların yanında olduğu belirtildi.

Bu durumun, İspanyol yönetiminin Avrupa'ya "kitlesel yasa dışı göçü mümkün kılmak ve kolaylaştırmak için kasıtlı çabalarının doğrudan bir sonucu" olduğu ileri sürülen açıklamada, "Bu tehditten hem yurt içinde hem de yurt dışında Amerikalıları korumak için harekete geçmeyi düşünüyoruz ve benzer seçenekleri değerlendiren diğer Avrupalı ??müttefiklere yardım etmeye hazırız." ifadeleri kullanıldı.

Ne olmuştu?

Fas'taki Fenidek kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye (Ceuta) yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene 30 Temmuz Perşembe günü müdahalede bulunulmuştu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin mevcut tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirmişti.

İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

İspanya hükümeti, son 24 saatte Sebte şehrine yüzerek veya yürüyerek geçen kişi sayısının 49 binden fazla olduğunun tahmin edildiğini açıklamıştı.