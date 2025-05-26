ABD'den İsrail'e Gazze Baskısı

ABD yönetiminin İsrail'e Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonlandırması için "yoğun baskı yaptığı" iddia edildi.

Haaretz gazetesinde yer alan haberde, ABD yönetiminin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sonlandırmasını istediği ileri sürüldü.

Adı açıklanmayan kaynağa dayandırılan haberde, Gazze'ye saldırıların durdurulması için ABD'nin İsrail'e "yoğun baskı yaptığı" iddia edildi.

Haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un 23 Mayıs'ta İtalya'nın başkenti Roma'da İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile görüştüğü hatırlatıldı.

Görüşmede, Witkoff'un Dermer'e İsrail'in Gazze'deki saldırıları sonlandırması mesajını ilettiği öne sürüldü.

Öte yandan İsrail Başbakanlık Basın Ofisi Haaretz'in söz konusu iddiaya ilişkin sorularını yanıtsız bıraktı.

Trump dün yaptığı açıklamada, Gazze'deki duruma dair ABD'nin hem İsrail hem Hamas yetkilileriyle doğrudan temas halinde olduğunu belirtmişti.

ABD Başkanı, "Bu durumu mümkün olan en kısa sürede durdurup durduramayacağımıza bakmak istiyoruz." demişti.