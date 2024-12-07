ABD'den Romanya Seçimleri Açıklaması

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Romanya'daki cumhurbaşkanı seçimi ilk tur sonuçlarının iptal edilmesine ilişkin, "Kimi seçecekleri Romanya halkının tercihidir. Başka hiçbir ülke ya da yabancı aktör bu hakka sahip değildir." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Romanya Anayasa Mahkemesinin 24 Kasım'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçimi ilk tur sonuçlarını iptal etmesine ilişkin basın açıklaması yaptı.

ABD'nin bu süreçte Romanya halkının yanında durduğu belirtilen açıklamada, "Romanya'daki seçimlerin bütünlüğü, halkın zor kazanılmış demokrasisi için son derece önemlidir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca "Kimi seçecekleri Romanya halkının tercihidir. Başka hiçbir ülke ya da yabancı aktör bu hakka sahip değildir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Romanya Anayasa Mahkemesi dün, 24 Kasım'da yapılan cumhurbaşkanı seçimi ilk tur sonuçlarının iptal edildiğini açıklamıştı.

Açıklamada, seçim için yeni bir planlama yapılması gerektiği kaydedilmişti.