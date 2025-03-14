ABD'den Rusya'ya Yeni Enerji Kısıtlamaları

WASHINGTON, 14 Mart (Xinhua) -- ABD, Rusya'nın petrol, doğalgaz ve bankacılık sektörlerinin ABD ödeme sistemlerine erişimini sınırlandırarak bu sektörlere yönelik kısıtlamaları artıracak.

CBC News'in haberine göre, ABD Hazine Bakanlığı çarşamba günü Biden yönetimi tarafından ocak ayında getirilen ve yaptırım uygulanan Rus bankalarının bazı enerji işlemlerini sürdürmesine izin veren 60 günlük muafiyeti sona erdirdi. Bu kararla birlikte, Rus bankaları artık büyük enerji anlaşmaları için ABD ödeme sistemlerini kullanamayacak.

ABD'nin bankacılık sistemlerine erişimi kısıtlama hamlesi, diğer ülkelerin Rus petrolünü satın almasını zorlaştırarak petrol fiyatlarını varil başına 5 ABD dolarına kadar yükseltme potansiyeli taşıyor.

Bu kısıtlama, Donald Trump yönetiminin Rusya- Ukrayna çatışmasını sona erdirmek amacıyla önerdiği 30 günlük ateşkesi kabul etmesi için Rusya'yı ikna etmeye çalıştığı bir dönemde hayata geçirildi.