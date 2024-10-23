ABD'den TUSAŞ'a Terör Saldırısına Kınama

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısını şiddetle kınadıklarını belirtti.

Bakan Blinken, TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısına ilişkin X hesabından açıklama yaptı.

Blinken, "ABD olarak müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ve bugünkü terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Dualarım, saldırının kurbanları ve onların aileleriyle beraber." ifadelerini kullandı.