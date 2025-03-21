ABD, Güney Afrika'dan 67 bin mülteci adayı aldı - Son Dakika
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ABD, Güney Afrika'dan 67 bin mülteci adayı aldı

Güney Afrika'daki ABD Büyükelçiliği, 67 binden fazla beyaz Güney Afrikalının mülteci başvurusu için isim aldığını açıkladı.

21.03.2025 12:16
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Güney Afrika'daki ABD Büyükelçiliği, Beyaz Saray'ın Güney Afrika'daki beyaz azınlık grubunun üyelerini yeniden yerleştirme planı kapsamında, ABD'de mülteci statüsüyle ilgilenen 67 binden fazla kişinin ismini aldığını bildirdi.

ABD'deki Güney Afrika Ticaret Odası tarafından büyükelçiliğe verildiği belirtilen listenin, resmi başvuru niteliği taşımadığı ancak 67 binden fazla kişinin adını listeye yazdırdığı belirtildi.

Ticaret Odası Başkanı Neil Diamond, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, listede 67 bin 42 ismin yer aldığını, bu kişilerin çoğunun 25 ila 45 yaşlarında ve çocuk sahibi kişiler olduğunu söyledi.

Diamond, kuruma bilgi talebiyle birçok kişinin ulaştığını, Dışişleri Bakanlığı ve Pretoria'daki büyükelçilikle temasa geçerek, "mülteci statüsü için kayıt yaptırmak isteyen Güney Afrikalılar için bir kanal açılmasını talep ettiklerini" aktardı.

ABD Büyükelçiliğinden yetkililer, ABD'deki Güney Afrika Ticaret Odasından isim listesinin alındığını doğruladı.

Trump, Güney Afrika'nın 63 milyonluk nüfusunun yüzde 8'sinden fazlasını oluşturan beyazların "siyahların liderliğindeki hükümet tarafından ırk ayrımcılığına uğradıklarını" iddia ediyor.

Beyaz toplumun büyük bölümünü yüzyıllar önce sömürge döneminde buraya gelen Hollanda kökenli çiftçilerin torunları olan Afrikaner etnik grubu oluşturuyor.

ABD Başkanı Trump, Güney Afrika yönetiminin kendilerine kötü davrandığını ileri sürerek, "beyaz Güney Afrikalı çiftçilere" vatandaşlık verilmesini gündeme getirmişti.

Trump, ayrıca "beyaz çiftçilerin topraklarına el konulduğu" iddiasıyla 7 Şubat'ta yayımladığı bir kararnameyle ABD'nin Güney Afrika'ya sağladığı fonları kesmişti.

Tartışmalı Toprak Kamulaştırma Yasası

Beyaz Saray'dan 7 Şubat'ta yapılan açıklamada, Güney Afrika'nın "2024 tarihli Toprak Kamulaştırma Yasası", İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı "soykırım" davası ve İran ile "yakın ilişkiler" kararına gerekçe gösterilerek, bu ülkeye yönelik yardımlara son verilmesine ilişkin yürütme kararı alındığı bildirilmişti.

Resmi verilere göre ABD, Güney Afrika'ya 2023'te yaklaşık 440 milyon dolarlık bütçe ayırmıştı.

Güney Afrika hükümetine göre, HIV/AIDS programının yüzde 17'sini oluşturan PEPFAR yardımı hariç ABD'den başka bir fon alınmıyor.

Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa tarafından geçen ay imzalanan ve ABD'nin kararına temel gerekçe gösterilen "2024 tarihli Toprak Kamulaştırma Yasası" ise hükümete tarım arazilerini kamulaştırması için geniş yetkiler tanıyor.

Güney Afrika'da 2025 itibarıyla yaklaşık 44 bin beyaz çiftçinin, ülkenin 100 milyon hektarlık tarım arazilerinin yüzde 61'ine sahip olduğu ifade ediliyor.

Pretorya yönetimi, 2030'a kadar siyahi çiftçilere 8 milyon hektar tarım arazisi dağıtılmasını hedefliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Abd Büyükelçiliği, Güney Afrika, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, Güney Afrika'dan 67 bin mülteci adayı aldı - Son Dakika

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