ABD Irak'tan 2026'da Çekiliyor

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NEW ABD'nin Irak ile uzun süredir devam eden müzakereler sonucunda ülkede bulunan 2 bin 500 askerini 2026 sonuna kadar çekmeyi kabul ettiği iddia edildi.

Politico'ya konuşan Savunma Bakanlığının iki yetkilisine göre, ABD ile Irak arasında devam eden müzakerelerde sona gelindi.

ABD'nin, Irak'ta DEAŞ ile mücadele kapsamında bulunan uluslararası koalisyondaki 2 bin 500 askerini 2026 yılı sonuna kadar çekmeyi kabul ettiği kaydedildi.

İki ülke arasında varılan anlaşmanın gelecek hafta kamuoyuna açıklanmasının beklendiği aktarılırken, ABD'nin Irak'ta DEAŞ'ı hala bir tehdit olarak gördüğü ve DEAŞ'e karşı operasyonlarına devam edeceği ifade edildi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, 17 Eylül'de Amerikan Bloomberg televizyonuna verdiği röportajda, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak'taki görevinin yakında tamamlanacağını açıklamış ve ülkesinin savaş sürecinden istikrar sürecine geçtiğini belirtmişti.

Sudani, "Uluslararası koalisyonun Irak'taki misyonunun sona erdirilmesi, hükümet programının bir parçasıdır. Uluslararası koalisyonun Irak'taki misyonunun bitiş tarihini yakında duyuracağız. Uluslararası koalisyonun varlık gerekçeleri bitti, 86 ülkenin (Irak'ta) varlığına gerek yok. Irak, savaş sürecinden istikrar aşamasına geçti." demişti.

ABD'nin aksine terör örgütü DEAŞ'ın Irak için bir tehdit oluşturmadığını ifade eden Sudani, Irak'ın, 2014'teki gibi olmadığını, dönüşüme uğradığını ve DEAŞ'ın mağaralarda ve çöllerde saklanan bireyler olarak varlığı, istikrar ve güvenliğe tehdit oluşturacak düzeyde olmadığını kaydetmişti.