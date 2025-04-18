ABD'nin yeni İsrail Büyükelçisi Huckabee İran'ı tehdit etti - Son Dakika
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ABD'nin yeni İsrail Büyükelçisi Huckabee İran'ı tehdit etti

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ABD'nin yeni İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İran'ı tehdit ederek, 'İranlıların elinden İsrail'in başına ne gelirse, ABD'lilerin elinden de İran'ın başına o gelecektir" açıklamasında bulundu.

18.04.2025 20:27
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ABD'nin yeni İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, "İranlıların elinden İsrail'in başına ne gelirse, ABD'lilerin elinden de İran'ın başına o gelecektir." diyerek İran'ı tehdit etti.

ABD'nin göreve yeni başlayan İsrail Büyükelçisi Huckabee, Burak (Ağlama) Duvarı'nı ziyaret etti. Huckabee, kendisi için düzenlenen törende taş blokların arasına ABD Başkanı Donald Trump'ın "İsrail için barış" yazan notunu sıkıştırdı.

İRAN'A TEHDİT

Tören sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Huckabee, İran'a saldırı planlarının gündeme gelmesine ilişkin soruya, "İranlılar için İsrail meze, ABD ise ara sıcaktır. İranlıların elinden İsrail'in başına ne gelirse, ABD'lilerin

elinden de İran'ın başına o gelecektir." ifadeleriyle Tahran yönetimini tehdit etti.

Huckabee, İran'ın nükleer silaha sahip olması konusunda ülkesinin tavrının net olduğunu belirterek, "İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağını" söyledi.

"KARİYERİM BOYUNCA İSRAİL'E DESTEK VERDİM"

Evanjelik bir Hıristiyan olarak siyasi kariyeri boyunca İsrail'e destek verdiğini söyleyen ve Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerini destekleyen Huckabee, iki devletli çözümü destekleyip desteklemediğine ilişkin soruya "Ben bir büyükelçi olarak politika yapıcı değilim." cevabını verdi.

Huckabee, ABD ile İsrail arasındaki ilişkinin "Yahudi-Hıristiyan anlayışına dayanan derin bir ilişki" olduğunu belirterek, "İnsanlar bazen sadece İsrail'in ABD'den fayda sağladığını düşünüyor. Gerçek şu ki, ABD İsrail'den çok fayda sağlıyor." iddiasında bulundu.

ABD\'nin yeni İsrail Büyükelçisi Huckabee İran\'ı tehdit etti
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'nin yeni İsrail Büyükelçisi Huckabee İran'ı tehdit etti - Son Dakika

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