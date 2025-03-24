İran Dışişleri Bakanı: ABD ile doğrudan müzakereler imkansız hale geldi - Son Dakika
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İran Dışişleri Bakanı: ABD ile doğrudan müzakereler imkansız hale geldi

İran Dışişleri Bakanı: ABD ile doğrudan müzakereler imkansız hale geldi

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, ABD'nin İran'ın nükleer programından vazgeçmesini talep etmesinin ardından açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, doğrudan müzakereleri reddetti. Arakçi, ABD'nin İran'a yönelik tehditlerinin müzakereleri imkansız hale getirdiğini söyledi.

24.03.2025 16:32
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ABD'nin, İran'ın nükleer programından tamamen vazgeçmesini talep ettiğini belirtirken; İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile doğrudan müzakereleri reddederek, İran'a yönelik tehditlerin Washington ile müzakereyi imkansız hale getirdiğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi bugün yaptığı bir açıklamada, ABD ile doğrudan müzakereleri reddederek, "maksimum baskı kampanyası ve İran'a yönelik tehditlerin" Washington ile müzakereyi imkansız hale getirdiğini söyledi.

"BU BİZİM NET POLİTİKAMIZDIR" DİYEREK KONUŞTU

Arakçi, "Bu bizim kesin ve net politikamızdır. ABD'nin İran İslam Cumhuriyeti'ne ve İran halkına yönelik yaklaşımında köklü bir değişiklik olmadığı sürece doğrudan müzakereler gerçekleşmeyecek" dedi ve dolaylı kanalların açık olduğunu ve İran'ın mesajlarını dolaylı yollarla ileteceğini ekledi.

NE OLMUŞTU?

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz dün ABD merkezli CBS News'de katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, "İran, nükleer programından tüm dünyanın görebileceği şekilde vazgeçmeli... Başkan Trump'ın da söylediği gibi, bu konu bir dönüm noktasına geliyor. Tüm seçenekler masada ve İran'ın nükleer silaha sahip olma arzusundan tamamen vazgeçmesinin zamanı geldi" demişti.

ABD Başkanı Donald Trump bu ayın başında İran'ın Dini Lideri Ali Hamaney'e, Tahran'ın nükleer kapasiteye sahip olmasını engelleyecek bir anlaşma teklif eden bir mektup göndermişti. Hamaney, "ABD başkanının müzakereye hazır oldukları yönündeki iddiası, dünya kamuoyunu aldatmaya yönelik bir manevradır" diyerek, ABD'nin İran ile uzlaşma konusunda samimi olmadığını ifade etmişti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İran Dışişleri Bakanı: ABD ile doğrudan müzakereler imkansız hale geldi - Son Dakika

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