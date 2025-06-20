ABD, İsrail'den İran'a Saldırıda Beklemesini İstedi - Son Dakika
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ABD, İsrail'den İran'a Saldırıda Beklemesini İstedi

20.06.2025 00:03
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İsrail basınında, ABD'nin İran'ın Fordo tesislerine saldırı için müzakerelerin sonuçlanmasını beklediği iddia edildi.

TEL İsrail basını, ABD'nin İsrailli yetkililerden İran'ın Kum kentindeki Fordo nükleer tesislerine saldırı düzenlenmek için müzakerelerin sonuna kadar beklenmesini istediğini ileri sürdü.

ABD'nin İran'a saldırılara doğrudan katılıp katılmayacağına ilişkin tartışmalar ve ihtimaller hakkında İsrail basınında bazı iddialar gündeme geldi.

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD'nin pozisyonunu değiştirerek İsraillilerden İran'ın Fordo nükleer tesislerine saldırmak için müzakerelerin sonuçlanmasını istediğini aktardı.

Tel Aviv yönetiminin, ABD doğrudan katılmazsa İran'a saldırıların 2-3 hafta daha devam edeceğini; fakat ABD müdahil olursa birkaç gün içinde hedeflerine ulaşacaklarını düşündüğü kaydedildi.

Fordo dahil ABD'nin saldırılara doğrudan müdahil olacağına inanan ancak buna karşın zaman konusunun soru işareti olduğunu belirten yetkililerin, İsrail'in amacına tek başına da ulaşabileceği kanaatinde olduğu aktarıldı.

İsrail, ABD'nin 24-48 saat içinde saldırılara katılmasını bekliyor

Buna karşın The Times of Israel'in İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırılara 24-48 saat içinde katılmasının beklendiği iddia edildi.

İsrailli yetkilinin, "ABD'yi kimsenin zorlamadığını ve kendi kararını vermeleri gerektiğini" söylediği ileri sürüldü.

"ABD'li yetkililer, Fordo'daki faaliyetlerin bitirildiği bir son dakika anlaşması arayışında" iddiası

İsrail'in aşırı sağcı eğilimiyle bilinen Kanal 14 televizyonu ise ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırılara doğrudan katılma kararı vermesine karşın 2 üst düzey Beyaz Saray yetkilisinin onu bu kararını değiştirmek için ikna etmeye çalıştığını savundu.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un İran'ın nükleer programını kendisinin bitireceği bir son dakika anlaşması için çaba sarf ettiği öne sürüldü.

Witkoff'un İranlılarla hala görüştüğü ve Trump'ın Fordo'daki çalışmalar devam ederse İran'ın nükleer silaha kısa sürede sahip olabileceğine inandığı için buradaki faaliyetlerin bitirildiği bir anlaşma istediği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, İsrail'den İran'a Saldırıda Beklemesini İstedi - Son Dakika

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