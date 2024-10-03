ABD, İsrail'i Savunan Füze Görüntülerini Yayınladı - Son Dakika
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ABD, İsrail'i Savunan Füze Görüntülerini Yayınladı

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ABD ordusu, İran'a karşı fırlatılan füzelerin görüntülerini paylaştı. İsrail'e destek sürüyor.

03.10.2024 05:44
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- ABD ordusu İsrail'i savunmak üzere fırlatılan füzelerin görüntüsünü yayınladı

WASHINGTON - ABD ordusu, İran'ın hava saldırılarına karşı İsrail'i savunmak üzere savaş gemilerinden fırlatılan füzelerin görüntülerini yayınladı.

İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarının yankıları sürerken, ABD Merkez Komutanlığı İsrail'i savunmak üzere fırlatılan füzelerin görüntülerini yayınladı. CENTCOM'dan yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz'de bulunan ABD Deniz Kuvvetleri 6. Filosu'na ait USS Cole ve USS Bulkeley destroyerlerinin 1 Ekim'de İsrail'i savunmak üzere çok sayıda balistik füze ateşlediği bildirildi. Paylaşılan görüntülerin ise USS Bulkeley destroyerinde kaydedildiği belirtildi.

"İran füzeleri başarıyla vuruldu"

ABD Deniz Kuvvetleri 6. Filo Sözcüsü Yüzbaşı Bill Urban konuyla ilgili yaptığı açıklamada İsrail'i hedef alan İran füzelerinin başarıyla vurulduğunu söyledi. Urban, füzelerin fırlatıldığı USS Cole ve USS Bulkeley destroyerlerinin Aegis balistik füze savunma sistemine sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

İran İsrail'e füze saldırısı düzenlenmişti

İran, 1 Ekim'de İsrail'e yaklaşık 200 füzenin kullanıldığı bir dizi hava saldırısı gerçekleştirmiş, ABD hükümeti ise İsrail'e yönelik füze saldırılarının kendi desteğiyle etkisiz hale getirildiğini iddia etmişti. ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, USS Bulkeley ve USS Cole destroyerlerinin İsrail hava savunma birimlerine katılarak İran'dan gelen füzelere karşı bir dizi önleyici füze fırlattığını açıklamıştı. Ryder, kaç İran füzesinin etkisiz hale getirildiği konusunda ise detay vermemişti.

ABD, İsrail\'i Savunan Füze Görüntülerini Yayınladı
Kaynak: İHA

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