ABD, İsrail’in İran’a Saldırısına Dair Açıklama Yaptı

ABD Dışişleri Bakanlığının, bünyesindeki tüm büyükelçilik ve dış temsilciliklere, bulundukları ülkelere " Washington'ın İran'a saldırılar konusunda İsrail'e yardım etmediğini" bildirmesini istediği öne sürüldü.

CBS News'in konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberine göre Bakanlık, İsrail'in 13 Haziran'da İran'a başlattığı hava saldırılarının ardından büyükelçilik ve konsolosluklar dahil olmak üzere diğer ülkelerdeki tüm diplomatik misyonlarına bildiri gönderdi.

Bildiride, temsilciliklerden, ABD'nin "İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara dahil olmadığı" ve "İsrail'e tanker yardımı sağlamadığı" konusunda bulundukları ülkelere "uygun gördükleri şekilde" bilgi vermelerinin istendiği iddia edildi.

ABD'nin "İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağına" yönelik tutumunun yinelendiği bildiride Washington'ın, Tahran'ın nükleer programıyla ilgili meseleyi "diplomatik yollarla çözmekte kararlı olduğunu" kaydettiği öne sürüldü.

Bildiride "ABD ordusu özellikle İran'ın balistik füzelerinin oluşturduğu devamlı tehdit ortamında bölgedeki ABD personelini, kuvvetlerini ve altyapısını korumak ve kayıpları en aza indirmek için savunma pozisyonunu muhafaza etmektedir." ifadesine yer verildiği belirtildi.

??????İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.