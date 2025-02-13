ABD'li Bakan Hegseth'ten Ukrayna Açıklamaları - Son Dakika
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ABD'li Bakan Hegseth'ten Ukrayna Açıklamaları

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Hegseth, Ukrayna'nın 2014 sınırlarına dönmesini gerçekçi bulmadığını ve NATO üyeliğini çözüm görmediğini belirtti.

13.02.2025 13:21
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- ABD Savunma Bakanı Hegseth: " Ukrayna'nın 2014 öncesi sınırlarına dönmesi gerçekçi değil"

"ABD, Ukrayna'nın NATO üyeliğini çözüm olarak görmüyor"

BRÜKSEL - ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, NATO-Ukrayna Temas Grubu'nda yaptığı konuşmada, "Ukrayna'nın 2014 öncesi sınırlarına dönmesi gerçekçi değil" ifadelerini kullanarak, "ABD, Ukrayna'nın NATO üyeliğini çözüm olarak görmüyor" dedi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ilk kez Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karagahı'nda düzenlenen NATO-Ukrayna Temas Grubu toplantısında katıldı. Hegseth, yaptığı konuşmada, Başkan Donald Trump yönetiminin Ukrayna- Rusya Savaşı'na dair stratejisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Hegseth, ABD'nin Ukrayna'ya verdiği desteğin devam edeceğini vurgulayarak, ancak Ukrayna'nın savaş hedeflerini gözden geçirmesi gerektiğini belirtti. Hegseth, "Biz de sizin gibi egemen ve müreffeh bir Ukrayna istiyoruz. Ancak, Ukrayna'nın 2014 öncesi sınırlarına geri dönmenin gerçekçi olmayan bir hedef olduğunu kabul ederek başlamalıyız. Bu hayali hedefin peşinden koşmak sadece savaşı uzatacak ve daha fazla acıya sebep olacaktır" dedi.

"Avrupa, güvenliği için daha fazla sorumluluk üstlenmeli"

ABD'nin küresel önceliklerinin değiştiğini vurgulayan Hegseth, Avrupa ülkelerinin kıtanın güvenliği için daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirterek, "ABD'nin stratejik öncelikleri değişti. ABD, sınır güvenliği sorunları ve Çin'in artan tehditleri gibi küresel stratejik gerçeklerle karşı karşıya. Bu nedenle, ABD'nin öncelikle Avrupa'nın güvenliğine odaklanmasını beklemek gerçekçi değil" dedi.

"ABD, Ukrayna'nın NATO üyeliğini çözüm olarak görmüyor"

Hegseth, ABD'nin Ukrayna'nın NATO üyeliğini savaşın çözümü olarak değerlendirmediğini ifade ederek, "ABD, Ukrayna'nın NATO üyeliğinin müzakere yoluyla ulaşılacak bir çözümün gerçekçi bir sonucu olduğuna inanmıyor" dedi.

"ABD askerleri Ukrayna'ya gönderilmeyecek"

ABD birliklerinin Ukrayna'ya konuşlandırılmayacağını ve savaşın bir parçası olarak ABD askerlerinin doğrudan çatışmalara dahil olmayacağını belirten Hegseth, "Kalıcı bir barışın, savaşın tekrar başlamasını engelleyecek güçlü güvenlik garantileri içermesi gerekiyor. Ancak bu garantilerin bir parçası olarak ABD birlikleri Ukrayna'ya konuşlandırılmayacak" ifadelerini kullandı.

Hegseth, Ukrayna'nın güvenliğinin Avrupalı ve Avrupalı olmayan müttefikler tarafından sağlanması gerektiğini vurgulayarak, "Eğer bir noktada Ukrayna'ya barış gücü olarak birlikler konuşlandırılırsa, bu NATO dışı bir misyonun parçası olmalı ve ittifakın karşılıklı savunma maddesi olan 5. Madde kapsamına girmemelidir" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel ABD'li Bakan Hegseth'ten Ukrayna Açıklamaları - Son Dakika

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