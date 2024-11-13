ABD'li Hükümet Görevlisi Sızdırıldı - Son Dakika
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ABD'li Hükümet Görevlisi Sızdırıldı

FBI, Kamboçya'da gözaltına aldığı Asif William Rahman'ın İsrail'in İran'a saldırı planlarını sızdırdığını belirtti.

13.11.2024 18:48
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Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından Kamboçya'da gözaltına alınan ABD'li hükümet görevlisi Asif William Rahman'ın, İsrail'in İran'a saldırı planlarına dair gizli bilgileri sızlandırmakla suçlandığı bildirildi.

FBI tarafından bu hafta Kamboçya'da gözaltına alınan Rahman mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme belgelerine göre, Rahman, İsrail'in İran'a saldırı planlarına dair gizli bilgileri sızdırmakla suçlandı.

ABD basınına göre, bu gizli bilgilerin, Telegram uygulamasında bir kanalda paylaşılmasının ardından sızdırıldığı ortaya çıktı.

Söz konusu gizli bilgilerin, İsrail'in, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına misilleme yapmak için askeri varlığını bir yere ilerletmeye devam ettiğini ortaya koyduğu belirtildi.

Bu arada, Virginia eyaletindeki bir mahkemede geçen hafta Rahman hakkında ulusal savunma bilgilerini kasten sızdırdığı gerekçesiyle soruşturma açıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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