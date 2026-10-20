ABD'li kadın asker babasına sarıldı, Bakanlık asla geri kabul edilmeyeceğini açıkladı

NEW ABD'li deniz piyadesi Jessica Martinez Orta Doğu'daki uzun süreli askeri görevini tamamlayarak yaşadığı California eyaletine döndüğünde, sınır dışı edilmiş babasını görebilmek için Meksika sınırına kadar yolculuk etmek zorunda kaldı.

CNN'nin haberine göre ABD'li kadın asker Martinez, ülkesi için savaşta iken ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) polisi tarafından yakalanıp sınır dışı edilen babası Humberto Martinez ile Meksika sınırında bir araya gelerek hasret giderdi.

Orta Doğu'da, İran savaşında görevlendirilen USS Abraham Lincoln savaş gemisiyle bu ayın başlarında ABD'ye dönen Martinez, San Diego'daki ABD-Meksika sınır kapısında uzun süredir görmediği babasına kavuştuğunda gözyaşlarını tutamadı.

Savaş gemisinde yerine getirdiği görevindeki başarısından dolayı ödül alan ve astsubaylığa terfi ettirilen Martinez, babasına sarılırken "üzgün olduğunu" ve "sırtından bıçaklanmış gibi" hissettiğini söyledi.

Martinez'in orduya yazılmasının bir nedeninin de ailesine bu yolla yasal statü kazandırmak olduğu belirtildi.

ABD'li kadın asker Martinez, verdiği demeçte "Hayal kırıklığına uğradım. Onların dediği gibi suçlu bir aileden gelmiyoruz. Babamın suçlu olduğunu söylüyorlar ama o bir savaşçı yetiştirdi." ifadelerini kullandı.

Söz konusu buluşma anını gösteren haber videosunda ise baba Martinez vatandaşı olduğu ve askeri hizmette bulunduğu ülkenin yöneticileri tarafından hayal kırıklığına uğratılan kızını teselli etmeye çalışarak "bir gün ABD'de tekrar bir araya gelme umudunu" dile getirdi.

Öte yandan haber kanalına bu konuda İç Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Martinez, ülkemizin yasalarına defalarca saygısızlık etmiş ve onlarla alay etmiştir. Avukatı istediği kadar itirazda bulunabilir, ancak zamanını boşa harcar. Sayın Martinez asla ABD'ye geri kabul edilmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

ABD ordusu mensuplarının aileleriyle ilgili başka benzer hadiseler yaşanmıştı

Associated Press, ağustos ayında ??????? Başkan Donald Trump'ın ikinci kez göreve başladığı Ocak 2025'ten bu yana, bir yakını gözaltına alınan veya sınır dışı edilen ABD ordusunda görevli 50'den fazla askerin bulunduğu bilgisini paylaşmıştı.

Baba Humberto Martinez'in 31 Ocak'ta, ABD federal ajanları tarafından trafikte yakalandığı ve kelepçe takılarak gözaltına alındığı anlar kamera kayıtlarına yansımış, Martinez aynı gün Meksika'ya sınır dışı edilmişti.