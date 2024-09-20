ABD Mahkemesi'nde Suikast İddiaları

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ABD'de mahkemenin, Halistan Kurtuluş Gücü (KLF) yanlısı "Adalet için Sihler" (SFJ) hareketinin lideri Gurpatwant Singh Pannun'a suikast planı iddialarıyla ilgili olarak üst düzey Hint yetkilileri duruşmaya çağırması, Yeni Delhi'nin "yersiz suçlamalar" tepkisine yol açtı.

Ulusal basındaki haberlere göre, "Adalet için Sihler" (SFJ) hareketinin lideri, ABD ve Kanada çifte vatandaşlığına sahip Pannun, ABD topraklarında kendisine suikast planladıkları iddiasıyla, Hindistan hükümeti, Hindistan'ın dış istihbarat teşkilatı Araştırma ve Analiz Kanadı'nın (RAW) eski Başkanı Samant Gomel, RAW mensubu Nikhil Gupta ve Vikram Yadav ile Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval hakkında ABD Federal Mahkemesinde dava açtı.

Pannun'un kendisine suikast planlamakla suçladığı Hindistan hükümeti ve üst düzey yetkililer, iddialarla ilgili mahkemeye çağrıldı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Vikram Misri, yaptığı açıklamada, "Daha önce de söylediğimiz gibi, bunlar tamamen yersiz ve asılsız ithamlardır." dedi.

Misri, Pannun'a atıfta bulunarak, "Bu kişinin temsil ettiği sözde örgüt yasadışı bir örgüttür ve ülkemizde bu şekilde ilan edilmiştir." diye konuştu.

Washington Post gazetesi, Nisan 2024'te RAW mensubu Vikram Yadav'ın, Pannun'a yönelik komplonun arkasındaki yetkili olarak gösterildiğini iddia etmişti. Haberde ayrıca dönemin RAW Başkanı Samant Gomel'in operasyonu onayladığı belirtilmişti.

Ancak Yeni Delhi yönetimi, gazetenin iddialarını reddetmişti.

Pannun hakkında Hindistan'da terör suçlaması bulunuyor.

Şüphelilerden Nikhil Gupta, ABD'ye iade edilmişti

Pannun'a suikast planlamakla suçlanan Hindistan vatandaşı Nikhil Gupta, 30 Haziran 2023'te Çekya'da gözaltına alınmış, 17 Haziran 2024'te Çekya'dan ABD'ye gönderilmişti.

Ayrılıkçı Sih örgütü KLF yöneticisi Hardeep Singh Nijjar, 18 Haziran 2024'te Kanada'da öldürülmüştü.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun, "Nijjar'ın öldürülmesinin arkasında Yeni Delhi hükümetinin olduğunu" iddia etmesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler, gerginleşmişti.

"Sih ülkesi" anlamına gelen "Halistan" fikrini benimseyen Halistan KLF, Hindistan'ın Pencap eyaleti dışında Pakistan'ın Pencap, Hayber Pahtunhva, Sindh, Belucistan ve Keşmir bölgelerinin de tamamını veya bir kısmını Halistan olarak görüyor.