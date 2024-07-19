ABD'nin Alaska eyaletinde 6,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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ABD'nin Alaska eyaleti açıklarında 6,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Nikolski bölgesinin 168 kilometre güneybatısında olduğunu açıkladı.

Yerin yaklaşık 41 kilometre derinliğinde kaydedilen 6,0 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Depremde herhangi bir can ya da mal kaybı belirtilmedi.