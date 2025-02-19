ABD'nin Avrupa'dan Asker Çekimi Endişesi

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Avrupa ülkelerinin gizli servisleri ile politikacılarının, ABD ile Rusya arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılan müzakerelerin "ABD askerlerinin Avrupa'dan çekilmesine yol açabileceği" endişesi taşıdığı iddia edildi.

Bild gazetesinde yer alan haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD askerlerinin Avrupa'dan tamamen çekilmesini reddetmesine rağmen Avrupa'da, söz konusu müzakerelere ilişkin büyük bir endişenin hakim olduğu belirtildi.

Haberde Batılı güvenlik servislerinin ve siyasetçilerin, Riyad'da yapılan müzakerelerin Avrupa'nın büyük bölümündeki ABD askerlerinin varlığına son verilmesine yol açabileceğinden endişe ettiği öne sürüldü.

Doğu Avrupalı bir güvenlik yetkilinin sözlerine yer verilen haberde, bu kişinin "Bizim bilgilerimize göre bu (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in, 1990'dan sonra ittifaka katılan tüm NATO ülkelerinden ABD askerlerinin çekilmesi konusunda 2021'deki talebiyle ilgili" ifadesini kullandığı belirtildi.

Haberde, bunun uzmanlar için Rus ordusunun, eski Sovyet cumhuriyetleri Estonya, Letonya ve Litvanya'yı doğrudan işgal etmesi ve Polonya ile geniş çaplı bir savaşa girmesinden korktuğu en kötü senaryo olduğu aktarıldı.

ABD askerlerinin Rusya'ya yakın bölgelerde bulunmasının Rusya'ya sınırı olan ülkelerin bağımsızlığı için en büyük güvence olarak görüldüğü belirtilen haberde, eski Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsberg'in de sosyal medya platformu X'ten, (Rusya Dışişleri Bakanı Sergey) Lavrov'un Avrupa'da istikrar için NATO'nun 1997 sınırlarına geri dönmesini ve "Doğu Almanya" dışındaki tüm ülkelerden çekilmesini talep ettiğini paylaştığı kaydedildi.

İtalya'nın da Kosova'dan ABD askerlerinin olası çekilişine hazırlandığı iddia edilen haberde, "Bu durumda Avrupalı müttefikler Balkanlar'da Putin'in dostu (Sırbistan Cumhurbaşkanı) Aleksandar Vucic ve güçlü Sırp ordusuna karşı yalnız bırakılacaklar." ifadesi kullanıldı.

Haberde bunun da Alman diplomatlar tarafından "akla yatkın" bir senaryo olarak tanımlandığı belirtildi.

Şu anda sadece Almanya'nın Ramstein kentindeki ABD üssü ve İngiltere'deki hava üslerinden ABD askerlerinin çekilmesinin tartışılmadığı ileri sürülen haberde, Trump ve Putin'in bir anlaşmaya varması halinde Avrupa'nın geri kalanının geniş kapsamlı değişikliklere hazırlıklı olması gerektiği kaydedildi.