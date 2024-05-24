ABD'nin Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik gümrük vergileri eleştiriliyor - Son Dakika
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ABD'nin Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik gümrük vergileri eleştiriliyor

ABD\'nin Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik gümrük vergileri eleştiriliyor

Türk uzmanlar ve sektör yetkilileri, ABD'nin Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik gümrük vergilerini artırmasının, Washington'ın kendi sığ çıkarlarını yansıttığını ve temiz enerji ve serbest pazar ilkeleri gibi öncelikleri göz ardı ettiğini düşünüyor. Beyaz Saray geçen hafta yaptığı açıklamada, Çin'den ithal edilen elektrikli araçlar, güneş pilleri ve diğer temiz enerji ürünlerine yönelik gümrük vergisi oranlarını büyük oranda artırarak yüzde 25'ten yüzde 100'e çıkardığını duyurmuştu. Türk uzmanlar, bu tür korumacı önlemlerin, Batılı ülkelerin çevreci girişimlerinin ve yeşil ekonomik gündemlerinin inandırıcılığına darbe vurduğunu söylüyor.

24.05.2024 15:30
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Türk uzmanlar ve sektör yetkilileri, ABD'nin Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik gümrük vergilerini artırmasının, Washington'ın kendi sığ çıkarlarını yansıttığını ve temiz enerji ve serbest pazar ilkeleri gibi öncelikleri göz ardı ettiğini gösterdiğini düşünüyor.

İSTANBUL, 24 Mayıs (Xinhua) -- Türk uzmanlar ve sektör yetkilileri, ABD'nin Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik gümrük vergilerini artırmasının, Washington'ın kendi sığ çıkarlarını yansıttığını ve temiz enerji ve serbest pazar ilkeleri gibi öncelikleri göz ardı ettiğini gösterdiğini düşünüyor.

Beyaz Saray geçen hafta yaptığı açıklamada, Çin'den ithal edilen elektrikli araçlar, güneş pilleri ve diğer temiz enerji ürünlerine yönelik gümrük vergisi oranlarını büyük oranda artırarak yüzde 25'ten yüzde 100'e çıkardığını duyurmuştu.

Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Barış Doster, "ABD, Çin'le ekonomik, teknolojik ve endüstriyel rekabette zorlandığı an hemen korumacı tedbirlere başvurabiliyor" dedi.

Doster, Xinhua'ya verdiği demeçte, "Bu durum ABD'nin dilinden düşürmediği liberalizm, serbest pazar ekonomisi, kapitalizm, hür teşebbüs konularında ne kadar ikiyüzlü, ne kadar çifte standartlı olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

Doster bu tür korumacı önlemlerin, Batılı ülkelerin çevreci girişimlerinin ve yeşil ekonomik gündemlerinin inandırıcılığına darbe vurduğunu söyledi.

Doster, "Eğer Çin bu işe katkıda bulunuyorsa, sırf Çin katkıda bulunduğu için bütün sözlerinden geri adım atıp cayabiliyorlar" dedi.

Doster, Çin'in kaydettiği ekonomik, teknolojik ve endüstriyel ilerlemelerin daha temiz bir dünya oluşturulmasına da katkıda bulunduğuna ve ülkenin küresel arenadaki siyasi, ekonomik ve diplomatik gücünü ve nüfuzunu güçlendirdiğine inanıyor.

Otomotiv sektöründe yaklaşık 14 yıllık deneyimi bulunan sektör yetkilisi Semih Eryükseldi ise Çin'in oldukça uygun fiyatlarla iyi donanım ve son derece yüksek performans sunduğunu kaydetti.

Eryükseldi, Xinhua'ya verdiği demeçte, "Haliyle, bunun önünü kesmek istiyorlar" dedi.

Eryükseldi, ABD yönetiminin gümrük vergilerini artırmak yerine uzun menzilli ve hızlı şarj olan bataryalar ve hızlı şarj istasyonları geliştirmek gibi "ciddi" teknolojik ilerlemelere odaklanması gerektiğini belirtti.

Eryükseldi, "Elektrikli otomobillerde 400 kilometre olan menzili 800-1000 kilometre aralığına çıkarmak ve şarj süresini 3 saatten 30-40 dakikaya düşürmek yerine vergi artışını tercih ediyorlar" diye konuştu.

Eryükseldi, "Bu da temiz enerji ideallerine yönelik arayışı baltalıyor" diye ekledi.

Kaynak: Xinhua

Beyaz Saray, Washington, Güneş, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'nin Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik gümrük vergileri eleştiriliyor - Son Dakika

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