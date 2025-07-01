ABD'nin Gazze'de Ateşkes Teklifi - Son Dakika
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ABD'nin Gazze'de Ateşkes Teklifi

01.07.2025 22:39
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ABD, Gazze'de ateşkes için İsrail'e Suriye'den siyasi kazanımlar sunmayı teklif etti.

ABD'nin Gazze Şeridi'nde ateşkes karşılığında, İsrail'de aşırı sağın tepkisini yumuşatmak için Tel Aviv yönetimine siyasi kazanımlar sunacağı iddia edildi.

Haaretz gazetesinin İsrail, ABD ve Arap ülkelerindeki kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Gazze'de ateşkes karşılığında ABD'nin Suriye konusunda İsrail'e teklif sunabileceği öne sürüldü.

İsrail'in, Suriye'de işgal ettiği bazı topraklardan, özellikle Golan'ın doğu yamaçlarında sivil halkla sürtüşme yaşanan bölgelerden çekilmeyi kabul edebileceği ancak Şeyh (Hermon) Dağı'ndan çekilmeyi kabul etmediği ve ABD'den bu konuda destek istediğine işaret edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazze'ye saldırıların sona ermesi karşılığında bu talebi kabul edebileceği ancak Suriye ile İsrail arasında tam bir barış anlaşmasının imzalanmasının hala uzak bir ihtimal olduğu vurgulandı.

Suudi Arabistan'ın Gazze'ye saldırılar sona ermeden İsrail ile normalleşme için masaya oturmak istemediği belirtilerek Gazze'ye saldırıların son bulmasının hem ABD Başkanı Trump'a hem de Netanyahu'ya siyasi kazanç sağlayabileceği yorumu yapıldı.

Suudi Arabistan ile İsrail arasındaki ilişkilerin tesisi için görüşmelerin yeniden başlatılması ve Suriye'nin "düşmanlığın sona erdiği" yönünde bir açıklama yapmasının yanında Umman ile ilişkilerin normalleşmesinin de İsrail'e sunulacak kazanımlar arasında yer aldığı iddia edildi.

Sunulan bu kazanımlarla, Gazze'de ateşkese karşı çıkan İsrail aşırı sağının tutumunun yumuşatılmasının amaçlandığı aktarıldı.

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, gelecek hafta ABD Başkanı Trump ile görüşmek için ABD'ye gideceğini doğruladı.

Trump'ın yanı sıra ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile görüşeceklerini dile getiren Netanyahu, ticaret anlaşmasına ulaşmak için görüşme yapacaklarını ve Kongre ve Senato liderleriyle detaylarını açıklayamayacağını güvenlik konularını görüşeceklerini söyledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Suudi Arabistan, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Suriye, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'nin Gazze'de Ateşkes Teklifi - Son Dakika

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