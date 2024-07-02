ABD'nin New Mexico eyaletinde devam eden sellerden 100 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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ABD'nin New Mexico eyaletinde devam eden sellerden 100 kişi kurtarıldı

ABD'nin New Mexico eyaletinde hafta sonundan bu yana devam eden sellerden etkilenen 100 kişi kurtarıldı. New Mexico'nun büyük bir bölümünün selden etkilendiği belirtilirken, tehlikenin yarın da artarak devam edeceği ifade edildi. New Mexico Ulusal Muhafız Sözcüsü, Ruidoso köyü civarında 100 kişinin selden kurtarıldığını açıkladı. Albuquerque Belediye Başkanı ise şehrin sel tehlikesi altında olduğunu sosyal medya platformunda paylaştı. Ayrıca bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ve ölüm sebebi hakkında soruşturmanın sürdüğü bilgisi verildi.

02.07.2024 10:53
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ABD'nin New Mexico eyaletinde hafta sonundan bu yana devam eden sellerden etkilenen 100 kişi kurtarıldı.

ABD Ulusal Meteoroloji Dairesi Albuquerque Ofisi Sorumlusu Daniel Porter, basına yaptığı açıklamada, New Mexico'nun büyük bir bölümünün selden etkilendiğini vurgulayarak, "Maalesef tehlike, yarın da artarak devam edecek." ifadesini kullandı.

New Mexico Ulusal Muhafız Sözcüsü Hank Minitrez ise birliklerin arama kurtarma faaliyetlerine yardımcı olduğunu duyururken, çoğunluğu New Mexico'nun Ruidoso köyü civarında olmak 100 kişinin selden kurtarıldığını belirtti.

Albuquerque Belediye Başkanı Tim Keller de sosyal medya platformu X'teki paylaşımıyla, sellerin devam edeceğine işaret ederek şehrin sel tehlikesi altında olduğuna dikkati çekti.

Öte yandan itfaiye ekipleri ise bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ancak ölüm sebebi hakkında soruşturmanın sürdüğü bilgisini paylaştı.

Belediye Başkanı Keller, 30 Haziran'da belediye binası ve polis merkezi binalarının selden zarar gördüğünü bildirmişti.

New Mexico eyaletinde meydana gelen orman yangınlarından sonra hafta sonu eyaletin Albuquerque şehri civarında şiddetli rüzgar ve fırtına etkili olmuş şehirde saatlerce elektrik kesintisi yaşanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'nin New Mexico eyaletinde devam eden sellerden 100 kişi kurtarıldı - Son Dakika

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