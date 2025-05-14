ABD'nin Türkiye mesajları İsrail'i endişelendirdi - Son Dakika
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ABD'nin Türkiye mesajları İsrail'i endişelendirdi

İsrail'in, bölgede sadece Tel Aviv'in sahip olduğu gelişmiş F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye satılması konusundaki itirazlarını ABD'ye ilettiği aktarıldı.

14.05.2025 15:27
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İsrail'in, bölgede sadece Tel Aviv'in sahip olduğu gelişmiş F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye satılması konusundaki itirazlarını ABD'ye ilettiği aktarıldı.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, üst düzey İsrailli yetkililer, Tel Aviv'in Trump yönetimine F-35 tipi hayalet savaş uçaklarının Türkiye'ye olası satışına karşı olduğunu bildiren mesajlar gönderdi.

İsrailli yetkililer, bu satışın Tel Aviv'in bölgedeki "nitelikli" askeri üstünlüğünün azalmasına yol açabileceği yönündeki endişelerini dile getirdi.

Haberde "İsrail'in söz konusu endişeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e yönelik giderek artan düşmanca söylemlerine yönelik hayal kırıklığının artmasının ardından geliyor. Erdoğan son aylarda sözlü saldırılarını yoğunlaştırdı ve son olarak 'Rabbim siyonist İsrail'i yok etsin' diyerek İsrail'i 'terör devleti' şeklinde nitelendirdi." ifadelerine yer verildi.

Eski Başkan Joe Biden döneminde ABD'nin Türkiye'yi sert bir şekilde eleştirdiğine ve F-35'lerin satışını durdurmaya kadar gittiğine işaret edilen haberde, "Ancak Trump yönetimi, bildirildiğine göre, bu anlaşmayı yeniden değerlendirmeye aldı. Bu durum, özellikle ABD'nin Orta Doğu'daki diğer ülkelere gelişmiş savaş uçakları satmayı daha geniş çapta ele aldığı bir dönemde, İsrail'in endişelenmesine yol açtı." ifadeleri kullanıldı.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun konuyu yakın zamanda parlamentodaki Dışişleri ve Güvenlik Komitesi'ne yapılan bir bilgilendirme toplantısında ele aldığı ve "İsrail'in anlaşmaya karşı olduğunu, bu satışın engellenmesi için diplomatik çabaların sürdüğünü" vurguladığı aktarılan haberde, komite üyelerinin, satış sürecinin neredeyse tamamlandığı izlenimiyle toplantıdan ayrıldığı kaydedildi.

ABD, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarını satmaya hazır görünüyor

"ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarını satmaya hazır göründüğüne" işaret edilen haberde, "İsrail'in, Trump ile Erdoğan arasındaki yakın ilişkilerden endişe duyduğu" ifade edildi.

Geçen ay Beyaz Saray'da Natanyahu ile ortak basın toplantısında Trump'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu hayranlığı dile getirdiğine ve Netanyahu'ya " (Suriye konusunda) Türkiye ile yaşadığınız her sorunu çözebileceğimi düşünüyorum." dediğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu güvencelere rağmen İsrailli yetkililer, Ankara'nın düşmanlığını dizginlemek için hiçbir ABD çabası görmediklerini, hatta Washington'ın Erdoğan hükümetiyle yakın bağlarını sürdürdüğünü söylüyor."

Trump, Erdoğan ile doğrudan temasını sürdürüyor

Ayrıca haberde, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun düzenli olarak Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştüğü ve Trump'ın da Erdoğan ile doğrudan temasını sürdürdüğü belirtildi.

Amerikan Fox News kanalında 21 Mart'ta yer alan ve konuyla ilgili bilgi sahibi iki kaynağa dayandırılan haberde, Trump'ın Ankara'ya F-35 satışı konusunu değerlendirdiği belirtilmişti. Haberde, "Trump, iki tarafın, Türkiye'nin S-400'leri çalışamaz hale getirecek bir anlaşmaya varması halinde Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarını satma fikrine açık olduğunu belirtti." ifadesi kullanılmıştı.

Söz konusu uçakların Türkiye'ye satılabilmesi için ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) yaptırımlarını kaldırması gerekeceği belirtilen habere göre, Trump, ekibinden, "Türkiye'nin CAATSA yaptırımlarından nasıl kaçınabileceğine" ilişkin bir çalışma yapmalarını istemişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Tel Aviv, Savunma, Türkiye, Güncel, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'nin Türkiye mesajları İsrail'i endişelendirdi - Son Dakika

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