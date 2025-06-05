ABD'nin Veto Kararı Gazze'yi Kızdırdı - Son Dakika
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ABD'nin Veto Kararı Gazze'yi Kızdırdı

05.06.2025 11:53
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Gazze hükümeti, ABD'nin ateşkes tasarısını veto etmesini 'ahlaki leke' olarak kınadı.

Gazze'deki hükümet, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) ateşkes sağlanması için verilen karar tasarısını veto etmesini, söz konusu ülkenin "ahlaki sicilinde yeni bir leke" olarak değerlendirdi.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, Gazze'de ateşkes sağlanması için BMGK'ye sunulan karar tasarısına karşı ABD'nin veto yetkisini kullanması, "en güçlü ifadelerle" kınandı.

ABD'nin veto ettiği tasarının "işgalci İsrail'in soykırım yapıp insani bir felakete sürüklediği Gazze Şeridi'nde acil ve kalıcı ateşkes ile insani yardımların bölgeye engellenmeden ulaştırılmasını içerdiği" vurgulandı.

Ateşkese karşı veto yetkisinin kullanılmasının "utanç verici" olarak nitelendirildiği açıklamada, bunun "ABD'nin ahlaki sicilinde yeni bir leke" olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Bu durum, ABD'nin İsrail'in öldürme makinesiyle tam bir uyum içinde olduğunu ve Filistinli sivillere, özellikle çocuklara, kadınlara, hastalara ve yaşlılara karşı işlenen savaş suçlarına doğrudan siyasi destek verdiğini açıkça ortaya koymaktadır." ifadeleri kullanıldı.

ABD'li yetkililerin BMGK'de ateşkes kararı tasarısının veto edilmesini meşrulaştırmaya çalıştığı belirtilen açıklamada, "ABD'nin gerekçeleri ve bahaneleri ancak soykırımı meşrulaştırma, saldırganlığı onaylama, açlığı, yıkımı ve toplu katliamı meşrulaştırma bağlamında anlaşılır." değerlendirmesinde bulunuldu.

"ABD vetosu devam eden soykırım suçuna doğrudan bir katkıdır." denilen açıklamada, Washington yönetiminin Gazze'de abluka altında kalan, aç bırakılan ve hedef alınan 2,3 milyondan fazla Filistinlinin hayatını kurtarmak için yapılan "uluslararası çabaları engelleme rolünü doğruladığı" kaydedildi.

Ateşkes karar tasarısına destek veren ülkelerin övüldüğü açıklamada, Gazze'de masumların hayatını kurtarmak ve İsrail saldırılarına son verilmesi için uluslararası toplum, BM ile insan hakları kuruluşlarına "ABD'nin vetosuyla işlevsiz kalan BMGK çerçevesi dışında" acil ve etkili bir şekilde harekete geçme çağrısı yapıldı.

Gazze'de sivillere karşı işlediği suçlardan dolayı İsraillilerin adalet karşısına çıkarılması gerektiği tekrarlanan açıklamada, "Bu adımın amacı, Gazze Şeridi'ndeki masum insanların hayatlarını kurtarmak, İsrail'in acımasız saldırganlığına derhal ve kapsamlı bir şekilde son vermek, güvenli ve yeterli insani yardım akışını sağlamak ve işgalci güçlerin sivillere karşı işlediği suçlardan dolayı hesap vermesini sağlamaktır." ifadelerine yer verildi.

Gazze'de ateşkes sağlanması için BMGK'ye sunulan karar tasarısı, ABD'nin tek oyuyla veto edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'nin Veto Kararı Gazze'yi Kızdırdı - Son Dakika

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