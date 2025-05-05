ABD'nin Yemen Hava Saldırısı - Son Dakika
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ABD'nin Yemen Hava Saldırısı

ABD, Yemen'deki Husilere hava saldırısı düzenledi. Husiler, İsrail'e yönelik abluka ilan etti.

05.05.2025 03:47
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ABD'nin, Yemen'deki İran destekli Husilerin İsrail'e kapsamlı hava ablukası uygulayacağını duyurmasının ardından başkent Sana ile kuzeydeki Saada kentine hava saldırısı düzenlediği açıklandı.

Husilere ait Al Masirah televizyonun haberinde, ABD'ye ait savaş uçaklarının, başkent Sana'nın çeşitli bölgelerine yönelik 6 hava saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.

Haberde ABD savaş uçaklarının, Sana'nın Beni Haşiş ilçesine bağlı el-Melike bölgesi ile Şuub ilçesine bağlı Saavan bölgesini vurduğu ve ülkenin kuzeyindeki Saada kentinin doğusuna 3 hava saldırı düzenlediği aktarıldı.

Haberde can kaybı ya da hasara ilişkin bilgi verilmedi.

Husiler, dün, İsrail'e dönük olarak kapsamlı bir hava ablukası uygulayacaklarını duyurmuş ve uluslararası hava yollarını İsrail'e uçuşlarını iptal etmeye çağırmıştı.

Yemen'deki Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı da balistik füzeyle vurmuştu.

Saldırı sonrasında limanda uçak iniş ve kalkışları askıya alınırken, füzenin düştüğü bölgede 15 metre çapında bir çukur oluştuğu aktarılmıştı.

İsrail acil yardım servisi, saldırıda 4 kişinin hafif ve orta derecede yaralandığını duyurmuştu.

Yeni Delhi'den İsrail'e gitmek üzere yola çıkan AI139 sefer sayılı Air India uçağı, Ürdün hava sahasındayken Hindistan'a geri dönmüştü.????

Yemen'e hava saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.

ABD'nin Yemen'e yönelik hava saldırılarını yeniden başlatmasına rağmen Husiler, İsrail'deki hedefleri ve Kızıldeniz'deki ABD hedeflerini hedef alan askeri operasyonlarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'nin Yemen Hava Saldırısı - Son Dakika

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