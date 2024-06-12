ABD, olası bağımsız Darfur devletini tanımayacak - Son Dakika
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ABD, olası bağımsız Darfur devletini tanımayacak

ABD'nin Sudan Özel Temsilcisi Tom Perriello, olası bağımsız bir Darfur devletini 'hiçbir koşulda' tanımayacaklarını söyledi. Perriello, Faşir'in HDK'nin eline geçebileceği uyarısında bulunurken, HDK üyelerinin Darfur'da ayrılıkçı bir devlet kurma düşünceleri olduğunu belirtti. ABD'nin bağımsız bir Darfur'u tanımayacağını vurgulayan Perriello, HDK'ye Faşir'e yönelik saldırıları sonlandırma çağrısı yaptı. Sudan'daki iç savaşın sonucunda binlerce kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi yerinden edildi ve insani yardıma muhtaç durumda.

12.06.2024 11:37
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ABD'nin Sudan Özel Temsilcisi Tom Perriello, olası bağımsız bir Darfur devletini "hiçbir koşulda" tanımayacaklarını söyledi.

Tom Perriello, Sudan'ın batısında ordunun kontrolündeki tek şehir olan Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'in, yakın bir zamanda Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) eline geçebileceği uyarısında bulundu.

Perriello, BBC'ye yaptığı açıklamada, HDK üyelerinden bazılarının, Faşir'i ele geçirmelerinin Darfur'da ayrılıkçı bir devlet kurmalarına yardımcı olacağına dair düşünceleri olduğunu söyledi.

ABD'nin bağımsız bir Darfur'u hiçbir koşulda tanımayacağını belirten Perriello, "Faşir'i alarak bir şekilde Darfur devleti üzerinde hak sahibi olacaklarını düşünen birileri varsa bu hayallerinden vazgeçmeleri gerekiyor." dedi.

HDK'ye, Faşir'e yönelik saldırıları sonlandırması ve şehirde ateşkes ilan edilmesi çağırısıda bulunan Perriello, şunları kaydetti:

"Bir milyondan fazla masum insanın HDK kuşatması nedeniyle açlıktan öldüğünü görüyoruz. Bombalar, hastanelerdeki insanları öldürdü. Yaklaşık 45 bin hamile kadının sağlık ve beslenme koşullarından yararlanmadığını görüyoruz."

Faşir'in düşmesi durumunda çok sayıda insanın şehirden ayrılmak zorunda kalabileceğini ifade eden Perriello, şu anda yüzlerce sivilin şehirde mahsur kaldığını belirtti.

Sudan'daki iç savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve HDK arasındaki güç mücadelesi 1 yıldan uzun süredir sürüyor.

Nisan 2023 ortasında başlayan ve Sudan'ın çoğu eyaletinde devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletlerde hakimiyetini sürdürürken HDK'nin, batı ve güney eyaletlerinde etkili olduğu görülüyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 16 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, olası bağımsız Darfur devletini tanımayacak - Son Dakika

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