ABD, Rus Hacker Grubu CARR Üyelerine Yaptırım Uyguladı - Son Dakika
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ABD, Rus Hacker Grubu CARR Üyelerine Yaptırım Uyguladı

ABD, Rus hacker grubu Cyber Army of Russia Reborn'un (CARR) iki üyesine ABD'nin kritik altyapı kuruluşlarına yönelik siber operasyonlardaki rolleri nedeniyle yaptırım uyguladı. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, CARR'ın Ukrayna'ya ve bu ülkeyi destekleyen hükümetlere karşı kötü niyetli siber faaliyetler yürüttüğü ve ABD'nin ve Avrupa ülkelerinin hidroelektrik, atık su ve enerji tesislerine birden fazla siber saldırı düzenlediği belirtildi. Açıklamada, Rusya'nın siber suçlulara güvenli bir sığınak sağlamaya devam ettiği ve alınan kararın kötü niyetli siber faaliyetlere müsamaha gösterilmeyeceğine dair net bir mesaj olduğu vurgulandı.

19.07.2024 18:43
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ABD, Rus hacker grubu Cyber Army of Russia Reborn'un (CARR) iki üyesine ABD'nin kritik altyapı kuruluşlarına yönelik siber operasyonlardaki rolleri nedeniyle yaptırım uyguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, ABD'nin kritik altyapı kuruluşlarına yönelik siber faaliyetleri nedeniyle Rus hacker grubu CARR'ın iki üyesine yaptırım uygulandığı bildirildi.

CARR'ın 2022'den bu yana Ukrayna'ya ve bu ülkeyi destekleyen hükümetlere karşı kötü niyetli siber faaliyetler yürüttüğü belirtilen açıklamada, hacker grubunun 2023'ün sonlarında ABD'nin ve Avrupa ülkelerinin hidroelektrik, atık su ve enerji tesislerine birden fazla siber saldırı düzenlediği kaydedildi.

Açıklamada, " Rusya, siber suçlulara güvenli bir sığınak sağlamaya ve ABD ile müttefiklerine karşı kötü niyetli siber faaliyetlerini mümkün kılmaya devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

Alınan kararın kötü niyetli siber faaliyetlere müsamaha gösterilmeyeceğine dair net bir mesaj olduğu vurgulanan açıklamada, ABD ve ortaklarının kritik altyapısını zayıflatmaya çalışan siber suçluları engellemeye devam edileceğinin altı çizildi.

Kaynak: AA

Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, Rus Hacker Grubu CARR Üyelerine Yaptırım Uyguladı - Son Dakika

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