ABD-Rusya İkili İlişkilerde İlk Adımlar - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD-Rusya İkili İlişkilerde İlk Adımlar

ABD ve Rusya, İstanbul'da diplomatik temsilciliklerin normalleştirilmesi için ilk adımları attı.

28.02.2025 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğünden, Rus ile Amerikalı heyetler arasında ikili ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında büyükelçilik faaliyetlerini ele almak üzere ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu Rezidansı'nda gerçekleştirilen toplantıya ilişkin, "Yürütülen yapıcı diyaloglarla taraflar, söz konusu alanlarda diplomatik temsilciliklerimizin işleyişlerini istikrarlı hale getirmeye yönelik ilk somut adımları belirlemiştir." açıklamasında bulunuldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğünden, heyetler arası görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un karşılıklı diplomatik temsilciliklerin işleyişlerini etkileyen meselelerde görüşmelere başlama konusunda vardıkları mutabakat kapsamında iki ülke heyetlerinin 27 Şubat'ta İstanbul'da bir araya geldikleri bildirildi.

ABD heyetine Dışişleri Bakanlığı Rusya ve Orta Avrupa'dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Sonata Coulter'ın, Rus heyetine de Dışişleri Bakanlığı Kuzey Atlantik Bölümü Direktörü Büyükelçi Aleksandr Darchiyev'in başkanlık ettiği belirtildi.

Görüşmede ABD heyetinin, bankacılık hizmetlerine ve sözleşme kapsamında yürütülen hizmetlere erişimle ilgili endişelerini ve Moskova Büyükelçiliği'nde sürekli ve sürdürülebilir düzeyde personelin görevli bulundurulmasına duyulan ihtiyacı dile getirdiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yürütülen yapıcı diyaloglarla taraflar, söz konusu alanlarda diplomatik temsilciliklerimizin işleyişlerini istikrarlı hale getirmeye yönelik ilk somut adımları belirlemiştir. Müsteşar Yardımcısı Coulter ve Büyükelçi Darchiyev, belirlenecek tarihte ve yerde, belirlenecek heyet temsilcileriyle yakın bir zamanda aynı konuları ele almak üzere bu toplantının devamı niteliğinde bir toplantının gerçekleştirilmesi hususunda mutabık kalmıştır."

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da bu görüşmelerin ikili ilişkilerdeki sorunların çözümüne yönelik yapıldığını belirtmişti. Zaharova, "Sorunlar, ABD'deki eski yönetimlerin yıkıcı eylemleri sonucunda oluştu. Bu yönetimler, Rusya'nın Washington Büyükelçiliğinin çalışmasına yönelik engelleri bilinçli olarak oluşturdu ve ülkelerimiz arasındaki diplomatik ilişkilerin yapısına zarar verdi." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

ABD Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Dış Politika, Diplomasi, İstanbul, Politika, Güncel, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD-Rusya İkili İlişkilerde İlk Adımlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:53 Öcalan, PKK’nın yıllardır peşinden koştuğu hayali tarihin çöp sepetine attı Öcalan, PKK'nın yıllardır peşinden koştuğu hayali tarihin çöp sepetine attı
10:48 Öcalan’ın çağrısı dünya basınında: 50 yıllık bir ayaklanma sona eriyor Öcalan'ın çağrısı dünya basınında: 50 yıllık bir ayaklanma sona eriyor
10:37 Türkiye Öcalan’ın mesajını konuşurken Yavuz Ağıralioğlu’nun sessizliği dikkat çekiyor Türkiye Öcalan'ın mesajını konuşurken Yavuz Ağıralioğlu'nun sessizliği dikkat çekiyor
10:14 İmralı’da çekilen toplu fotoğrafta dikkat çeken detay Herkesin aklında aynı soru var İmralı'da çekilen toplu fotoğrafta dikkat çeken detay! Herkesin aklında aynı soru var
09:44 “Bahçeli vefat etti“ diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındı "Bahçeli vefat etti" diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındı
16:51 Abdullah Öcalan’dan yıllar sonra ilk fotoğraf Abdullah Öcalan'dan yıllar sonra ilk fotoğraf
16:49 Öcalan’ın açıklamasını yapacak heyet zılgıtlarla salona girdi Öcalan'ın açıklamasını yapacak heyet zılgıtlarla salona girdi
16:44 Abdullah Öcalan’dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı
16:34 AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir: İstanbul’da otobüsler patlamak üzere AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir: İstanbul'da otobüsler patlamak üzere
16:32 En-Nesyri’den Ziraat Türkiye Kupası’nda şahane gol En-Nesyri'den Ziraat Türkiye Kupası'nda şahane gol
16:15 Yasemin Yürük’ten şaşırtan itiraf: Yumurtalarımı dondurdum Yasemin Yürük'ten şaşırtan itiraf: Yumurtalarımı dondurdum
16:12 Sağlık durumu nasıl ’’Öldü’’ iddiaları sonrası Bahçeli’nin sağ kolundan açıklama var Sağlık durumu nasıl? ''Öldü'' iddiaları sonrası Bahçeli'nin sağ kolundan açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2025 12:08:35. #1.12#
SON DAKİKA: ABD-Rusya İkili İlişkilerde İlk Adımlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.