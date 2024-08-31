ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'ya desteğini sürdüreceğini belirtti - Son Dakika
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'ya desteğini sürdüreceğini belirtti

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile görüşerek, Ukrayna'ya yönelik desteğin devam edeceğini açıkladı. İki bakan, hava savunması, güvenlik yardımı ve stratejik ortaklık konularında mutabık kaldı. Austin, ABD'nin Ukrayna'ya olan desteğini teyit etti ve yaklaşan Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısına değindi.

31.08.2024 11:47
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ülkesinin Ukrayna'ya yönelik desteğini sürdüreceğini belirtti.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamaya göre Austin, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile Pentagon'da görüştü.

Ukraynalı sivilleri ve kritik altyapıyı Rusya'nın saldırılarından korumak amacıyla hava savunmasının yanı sıra topçu mühimmat ve zırhlı araçlar gibi güvenlik yardımı önceliklerini görüşen bakanlar, ABD ve Ukrayna arasındaki stratejik ortaklığın geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Austin, ABD'nin "özgür, güvenli ve egemen bir Ukrayna'ya" yönelik desteğini sürdüreceğini teyit etti.

İki bakan ayrıca, 6 Eylül'de ABD'nin Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde yapılacak ve yaklaşık 50 müttefik ve ortağın Ukrayna'nın acil savaş ihtiyaçlarını görüşeceği Ukrayna Savunma Temas Grubu (UDCG) toplantısına değindi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'ya desteğini sürdüreceğini belirtti - Son Dakika

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