ABD, Suriye'deki Askeri Varlığını Azaltıyor - Son Dakika
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ABD, Suriye'deki Askeri Varlığını Azaltıyor

05.06.2025 11:26
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ABD, Suriye'de PKK/YPG'nin kontrolündeki bölgelerde askeri üslerini yeniden yapılandırıyor.

ABD, Suriye'nin kuzeydoğusunda PKK/ YPG'nin işgalindeki bölgelerde askeri varlığını azaltarak üslerini ve konuşlanma noktalarını yeniden yapılandırıyor.

Suriye'de DEAŞ'la mücadele adı altında 8'i askeri üs, 14'ü çeşitli amaçlarla kurulan konuşlanma noktası olmak toplam 22 noktası bulunan ABD, ülkedeki askeri varlığını azaltıyor.

ABD ordusu, ana üslerin bulunduğu Deyrizor ve Haseke ilindeki Koniko Gaz Sahası'ndaki üs ile Cafra, İstirahat Vezir, Himo ve Tel Beyder'deki 5 üssü kapatarak buralardaki askeri varlığını el Velid Sınır Kapısı'ndan Irak'a çekti.

ABD'nin halihazırda geriye Ömer Petrol Sahası, Şeddadi ve Kasrek'te 3 ana üssü kalmış durumda.

Bazı askerler ve ekipmanlar, Şeddadi ve Kasrek'e aktarılıyor

ABD ordusu, yeniden yapılanma sürecinde yerlerinden çektiği unsurlardan Irak'a çıkardıkları dışındakileri Şeddadi üssünde topluyor.

Toplanan bazı unsurların Irak'a transferinin devam ettiği Şeddadi üssünde PKK/YPG'ye askeri eğitim veren Fransız askerleri de yer alıyor.

Amerikan ordusu, yerlerinden çektiği askerler ve ekipmanların bir kısmını da Haseke'deki Kasrek üssüne aktardı.

Kasrek üssünde İngiliz ve Fransız askerleri de bulunurken ABD ordusu, burada büyük bir sahra hastanesi de inşa etmeye başladı.

Ana üsler dışındaki 7 konuşlanma noktası boşaltıldı

ABD'nin Suriye'deki ana üsleri dışında kalan ve muhtelif faaliyetler için kullanılan 14 konuşlanma noktasının 7'si de yine boşaltılmış durumda.

Bunlar, Haseke ilinde konuşlanma noktalarından, Şeddadi'deki insani yardım ofisi, Robarya ve Tel Beyder'deki sağlık birimleri, Avde Petrol Sahası ile M4 kara yolu yakınındaki Sabahulhayır köyündeki ikmal noktaları ile Tel Temir ve Life Stone eğitim kampları olarak biliniyor.

Diğer üs ve konuşlanma noktalarındaki varlığını da azaltan ABD, bölgede yeniden yapılandırma çalışmalarını sürdürüyor.

ABD güçleri, bu kapsamda pilotlar, gözetleme birimleri ve üst düzey askeri personelin bulunduğu en büyük üslerinden biri durumundaki Ömer Petrol Sahası'ndaki üsten Koniko Gaz Sahası'na günlük devriyeler düzenliyor.

ABD ordusu, 2014'ten bu yana DEAŞ'la mücadele adı altında terör örgütü PKK/YPG ile işbirliği ile Suriye'de Doğal Kararlılık Operasyonu (OIR) kapsamında varlık gösteriyor.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, geçen hafta yaptığı açıklamalarda ordunun DEAŞ'la mücadele görevinin yüzde 99'unu tamamladığını, Suriye'deki 8 üssü 3'e düşürdüklerini ve son kertede bunu 1'e düşüneceklerini belirtmişti.

Kaynak: AA

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