ABD Tayvan için Yeni Askeri Adım Attı

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ABD ordusunun, Tayvan'da "beklenmedik olayların gelişmesine" karşı füze birlikleri konuşlandırmak üzere Japonya'nın güneybatısındaki Nansei Adaları'nda ve Filipinler'de geçici üsler kuracağı iddia edildi.

Japonya'nın resmi Kyodo haber ajansının, Japonya-ABD ilişkileri konusunda bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, çoklu fırlatmalı Yüksek Mobiliteli Topçu Roket Sistemine sahip olan ABD Deniz Kıyı Alayı'nın, Japonya'nın Kagoshima ve Okinawa kentlerinin Tayvan'a doğru uzanan adaları boyunca konuşlandırılacağı belirtildi.

Haberde, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nin ise yakıt ve mühimmat tedariki de dahil olmak üzere ABD Deniz Kıyı Alayı'na lojistik destek sağlamasının beklendiği kaydedildi.

ABD Ordusu'nun hava, kara, su, uzay, siber ve bilgi dahil olmak üzere farklı alanlarda faaliyet göstermek üzere tasarlanan Çok Alanlı Görev Gücü'nün ise uzun menzilli ateş birimlerini Tayvan'ı korumak için Filipinler'de konuşlandıracağı ifade edilen haberde, Tokyo ve Washington'un söz konusu konuşlandırmalarının, aralıkta oluşturulması planlanan ortak harekat planlarına dahil edileceği aktarıldı.

Temmuz ayında Japonya ile Filipinler, daha yakın güvenlik işbirliği için ortak tatbikatları kolaylaştıracak ikili savunma anlaşması imzalamıştı.

Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Çin, Tayvan'ın fiili bağımsızlığının uluslararası statü kazanmasına yol açabilecek türden adımlara karşı çıkarken, Tayvan hükümetinin kendisini tanıyan ülkelerle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasını, Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesini engellemeye çalışıyor.