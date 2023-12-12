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ABD Temsilciler Meclisi, Rusya'dan Uranyum İthalatını Yasaklayan Tasarıyı Onayladı - Son Dakika
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ABD Temsilciler Meclisi, Rusya'dan Uranyum İthalatını Yasaklayan Tasarıyı Onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, Rusya'dan uranyum ithalatının yasaklanmasını öngören yasa tasarısını kabul etti. Tasarıya göre, uranyum ithalatı 90 gün sonra yasaklanacak, ancak muafiyetlerle bazı istisnalar yapılabilecek. Tasarının yasalaşması için Senato onayı ve ABD Başkanı Joe Biden'ın imzası gerekmektedir.

ABD Temsilciler Meclisi, Rusya\'dan Uranyum İthalatını Yasaklayan Tasarıyı Onayladı
12.12.2023 - 12:49,
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ABD Temsilciler Meclisinde, Rusya'dan uranyum ithalatının yasaklanmasını öngören yasa tasarısı onaylandı.

Rusya'dan uranyum ithalatının yasaklanmasını öngören yasa tasarısı Temsilciler Meclisinde oylanarak kabul edildi.

Buna göre tasarının yasalaşmasından 90 gün sonra uranyum ithalatı, muafiyetlere tabi olmak kaydıyla yasaklanacak.

Tasarının, ABD enerji bakanının, nükleer reaktörün veya ABD nükleer enerji şirketinin işletilmesi için alternatif bir kaynak bulunmadığını tespit etmesi ya da sevkiyatların ulusal çıkarlara uygun olması halinde Rusya'dan düşük düzeyde zenginleştirilmiş uranyum ithalatına izin veren muafiyetler içerdiği belirtildi.

Tasarının yasalaşması için Senatodan da geçmesi ve ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanması gerekiyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: ABD Temsilciler Meclisi, Rusya'dan Uranyum İthalatını Yasaklayan Tasarıyı Onayladı - Son Dakika
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