ABD Temsilcisi Kellogg, Kiev'de

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ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi.

Ukrayna basınına göre, Kellogg, Kiev'deki tren istasyonunda ABD'nin Kiev Büyükelçisi Bridget A. Brink tarafından karşılandı.

Kellogg, burada yaptığı konuşmada, Kiev'e Ukrayna tarafının görüşlerini dinlemek için geldiğini belirtti.

Ukrayna'ya gereken desteği sağlamaya hazır olduklarını söyleyen Kellogg, "Güvenlik garantilerine olan ihtiyacın farkındayız. Misyonumun bir parçası da dinlemektir. Daha sonra ABD'ye geri döneceğim ve Başkan (Donald) Trump'la görüşüp doğru karar aldığımızdan emin olacağım." ifadesini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, daha önce yaptığı açıklamada, Kellogg ile cephe hattında incelemelerde bulunmak istediğini belirtmişti.