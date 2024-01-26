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ABD, Ukrayna ile Rus uçağının düşmesiyle ilgili çalışıyor - Son Dakika
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ABD, Ukrayna ile Rus uçağının düşmesiyle ilgili çalışıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Belgorod bölgesinde roketle vurulan, 65 Ukraynalı esir dahil 74 kişinin içinde bulunduğu uçağın düşmesi olayının gerçeklerini ortaya çıkarmak için Ukrayna ile çalıştıklarını bildirdi. Birleşmiş Milletler ise olayla ilgili raporları doğrulayacak konumda olmadığını açıkladı.

ABD, Ukrayna ile Rus uçağının düşmesiyle ilgili çalışıyor
26.01.2024 - 10:16,  Güncelleme: 10:21
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Belgorod bölgesinde roketle vurulan, 65 Ukraynalı esir dahil 74 kişinin içinde bulunduğu "Rus uçağının düşmesine ilişkin gerçekleri ortaya çıkarmak" için Ukrayna ile çalıştıklarını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin "kazayla" ilgili uluslararası bir soruşturma yapılması çağrısına atıfta bulunan Patel, "Gerçekleri ortaya çıkarmak için Ukrayna'daki muhataplarımızla yakın şekilde çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

"BM Rus uçağının düşürülmesine ilişkin raporları doğrulayacak konumda değil"

Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi ve Barış İnşası İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, yaptığı açıklamada BM'nin Rus uçağının düşürülmesine ilişkin Ukrayna ve Rusya'ya ait raporları doğrulayacak "konumda olmadığını" bildirdi.

DiCarlo, "Anladığımız kadarıyla hem Rusya hem de Ukrayna olayla ilgili ayrı soruşturmalar yürütüyor." ifadesini kullandı.

Rus uçağının vurulması

Rusya Savunma Bakanlığı, 65 Ukraynalı esir dahil, 74 kişinin içinde bulunduğu Rus uçağının Ukrayna tarafından roketle vurulduğunu duyurmuştu.

Uçakta, 6 kişilik mürettebat, esir değişimi için 65 Ukraynalı askeri personel ve onlara refakat eden 3 Rus askeri personelin bulunduğu hatırlatılan açıklamada, uçağın mürettebatı ve tüm yolcularının hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Kaynak: AA
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