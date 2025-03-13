ABD, Ukrayna'ya Askeri Yardımları Yeniden Başlattı

KİEV, 13 Mart (Xinhua) -- Ukraynalı kaynaklar, ABD'nin Kiev'e yönelik askeri yardımlarını yeniden başlattığını duyurdu.

Interfax-Ukrayna haber ajansının çarşamba günü bildirdiğine göre, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı olan ve Suudi Arabistan'ın liman kenti Cidde'de ABD ile yapılan görüşmelere katılan heyetin üyesi Pavlo Palisa, bu kararın Cidde'deki ABD-Ukrayna görüşmelerinin ardından alındığını belirtti. Palisa, müzakereler sırasında varılan anlaşmaların "uygulanmaya başlandığını" söyledi.

Ukrainska Pravda gazetesinin ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'a dayandırdığı habere göre ABD, Ukrayna ile istihbarat paylaşımına yeniden başladı.

ABD ve Ukrayna heyetleri salı günü Suudi Arabistan'da görüşmelerde bulundu. Görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada ABD'nin Ukrayna'ya güvenlik yardımını sürdüreceği ve istihbarat paylaşımını yeniden başlatacağı ifade edildi.

Şubat ayının sonlarında ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında Beyaz Saray'da hararetli bir tartışma yaşanmış ve bunun üzerine Trump yönetimi, ABD'nin Ukrayna'ya verdiği askeri yardımları kestiğini duyurmuştu.