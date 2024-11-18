ABD, Uluslararası Öğrenci Sayısında Rekor Kırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD, Uluslararası Öğrenci Sayısında Rekor Kırdı

ABD, Uluslararası Öğrenci Sayısında Rekor Kırdı

2024 Açık Kapılar Raporu'na göre ABD, uluslararası öğrencilerde en çok tercih edilen ülke oldu.

18.11.2024 19:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Melis Yıldırım

(ANKARA) - ABD merkezli Uluslararası Eğitim Enstitüsü'nün 2024 yılı Açık Kapılar (Open Doors) Raporu'na göre ABD, 210 ülkeden 1 milyon 126 bin 690 uluslararası öğrenciyle yurt dışında eğitimde en çok tercih edilen ülke olmaya devam etti. Rapora göre, ABD'de okuyan Türk öğrenci sayısı 8 bin 657'den 9 bin 148'e yükseldi. Yüzde 5,7'lik artış oranı, son 15 yılın en büyük artışı olarak kayıtlara geçti.

ABD merkezli Uluslararası Eğitim Enstitüsü tarafından her yıl yayınlanan uluslararası ve ABD'li öğrencilerin hareketliliğine ilişkin 2024 yılı Açık Kapılar (Open Doors) Raporu yayınlandı. Rapora göre, ABD yükseköğretim kurumlarındaki toplam uluslararası öğrenci sayısı 1 milyon 126 bin 690 ile en yüksek seviyeye ulaştı.

Rapora göre, 2023-2024 öğretim yılında ABD'de eğitim gören Türk öğrencilerin sayısı 8 bin 657'den 9 bin 148'e yükseldi. Bu yüzde 5,7'lik oran, son 15 yılın en yüksek artış oranı oldu. Ayrıca Türkiye, ABD'ye en çok uluslararası öğrenci gönderen ülkelerin arasında yer almaya devam etti. Türkiye, Avrupa içinde üçüncü, dünya genelinde ise 20'inci sırada yer aldı.

Türkiye'deki Amerikalı öğrencilerin sayısı bir önceki yıla göre iki kattan fazla arttı. 2022-23 akademik yılında Türkiye'deki üniversitelere kayıt yaptıran Amerikalı öğrenci sayısında yüzde 135'in üzerinde artış kaydedildi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Michael Goldman konuya ilişkin değerlendirmesinde, "ABD'de eğitim alma deneyimi insanların hayatına yön vermekte ve Türkiye ile güçlü iş, ticaret, turizm ve hükümetler arası ilişkilerimizi temelden desteklemektedir. Türk eğitim kurumlarındaki Amerikalı öğrenci sayısında görülen emsalsiz artış da benzer şekilde Türkiye'nin eğitim ve inovasyonda bölgesel bir lidere dönüşmekte olduğunu göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Göçmenler, Türkiye, Eğitim, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, Uluslararası Öğrenci Sayısında Rekor Kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:56 DEVA Partili milletvekilinin kardeşi aracında ölü bulundu DEVA Partili milletvekilinin kardeşi aracında ölü bulundu
18:08 Bir Galatasaray taraftarı, Mauro Icardi için CİMER’e dilekçe yazdı Bir Galatasaray taraftarı, Mauro Icardi için CİMER'e dilekçe yazdı
17:50 Bir bebeği narkotik ilaçlarla uyuttuğu ortaya çıkmıştı Sanık hemşireden korkunç itiraf Bir bebeği narkotik ilaçlarla uyuttuğu ortaya çıkmıştı! Sanık hemşireden korkunç itiraf
17:47 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz enflasyonda iddialı konuştu: Bu tarihten itibaren bahsetmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz enflasyonda iddialı konuştu: Bu tarihten itibaren bahsetmeyeceğiz
17:12 Yenidoğan Çetesi’nin avukatı: Türkiye’de böyle yargısız infaz görülmemiştir Yenidoğan Çetesi'nin avukatı: Türkiye'de böyle yargısız infaz görülmemiştir
09:15 Icardi’nin kardeşi Wanda Nara’ya öfke kustu Icardi'nin kardeşi Wanda Nara'ya öfke kustu
09:07 Dev banka altın için hedef fiyat belirledi Altın fiyatlarında hareketlilik başladı Dev banka altın için hedef fiyat belirledi! Altın fiyatlarında hareketlilik başladı
08:50 A Milli Takım, A Ligi’ne nasıl yükselir İşte tüm ihtimaller A Milli Takım, A Ligi'ne nasıl yükselir? İşte tüm ihtimaller
08:39 Kadın başkan Neymar’ı reddetti Kadın başkan Neymar'ı reddetti
08:34 MasterChef’te kim elendi Seyirciyi üzen veda MasterChef'te kim elendi? Seyirciyi üzen veda
08:19 Psikolojik sorunları olan anne not bırakıp evi ateşe verdi: Kendisi ve çocuğu öldü Psikolojik sorunları olan anne not bırakıp evi ateşe verdi: Kendisi ve çocuğu öldü
08:17 Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 20:25:30. #1.13#
SON DAKİKA: ABD, Uluslararası Öğrenci Sayısında Rekor Kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.