ABD Üssü Hastaneye Dönüştürüldü

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- Afganistan'daki ABD üssü askeri hastaneye dönüştürüldü

KABİL - Afganistan'daki ABD askeri üssü, tıbbi tedavi sağlamak üzere hastaneye dönüştürüldü.

Afganistan'da bir ABD askeri üssü hastaneye dönüştürüldü. Afganistan Savunma Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, en az 20 yıl sonra çekilen ABD askerlerinin geride bıraktığı üssün tıbbi tedavi sağlamak üzere hastaneye dönüştürüldüğü kaydedildi. Kabil şehir merkezindeki ABD büyükelçiliğinin yanında yer alan üssün, Sardar Mohammad Daoud Khan Hastanesi olarak bilinen 400 yataklı ana Afgan askeri hastanesi ile birleştirildiği kaydedildi.

Afganistan Savunma Bakanı Mullah Mohammad Yaqoob Mujahıd, "Bu hastane artık sinir cerrahisi ve insan vücudunun yapay parçalarının yapılması gibi çeşitli operasyonları gerçekleştirebilecek donanımıyla gelişmiş bir sağlık merkezi oldu" dedi.