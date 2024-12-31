ABD Uzmanları Güney Kore Uçak Kazasında

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ABD Federal Havacılık İdaresi, ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) ve Boeing şirketi, Güney Kore'de 179 kişinin öldüğü uçak kazasının incelemelerine dahil oldu.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı, ABD Federal Havacılık İdaresi'nden bir yetkili, NTSB'den 3 uzman ve Boeing şirketinden 4 temsilcinin Güney Kore Havacılık ve Demiryolu Kazaları Araştırma Kurulu'nun (ARAIB) Jeju Air hava yolu şirketine ait Boeing B 737-800 tipi uçağın kaza yaptığı bölgedeki incelemelerine katıldığını açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, ABD'li uzmanların, ARAIB'in 11 yetkiliyle yürüttüğü soruşturmaya dahil olduğu ve enkazı incelediği aktarılarak, uçağın kara kutuları ve diğer önemli parçalarının da analiz edileceği bildirildi.

Güney Kore Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı Havacılık Politikası Şefi Joo Jong-wan, düzenlediği basın toplantısında, ABD'li yetkililerle soruşturmanın nasıl ve nerede yürütüleceğine dair görüşüldüğünü ifade etti.

Veri depolama ünitesini güç kaynağına bağlayan bir parçasının kayıp olduğu tespit edilen kara kutunun analiz edildiğini kaydeden Joo, "Yetkililer, bağlantı parçası olmamasına rağmen verileri elde etmek için teknik yöntemleri inceliyor." dedi.

Joo, kaza sırasında havaalanında iki hava trafik kontrolörünün görev yaptığını belirterek, yetkililerin söz konusu iki kişiyle de görüştüklerini ancak henüz bilgileri açıklamamaya karar verdiklerini aktardı.

Uçağın kokpitindeki sesleri kayda alan kara kutunun diğerine nazaran daha iyi durumda olduğu kaydedildi.

Güney Kore'deki uçak kazası

Güney Kore'nin Muan şehrinde yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada 179 kişi hayatını kaybetmişti.

Yetkililer, kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığını belirterek, ilk seferde iniş takımları açılmayan uçağın, ikinci seferde zorunlu iniş sırasında kaza yaptığını bildirmişti.