ABD ve Çin, 5 madde üzerinde anlaşmaya vardı - Son Dakika
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ABD ve Çin, 5 madde üzerinde anlaşmaya vardı

ABD ve Çin, 5 madde üzerinde anlaşmaya vardı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Çin'e yaptığı resmi ziyaretin ardından iki ülkenin 5 madde üzerinde anlaşmaya vardığı bildirildi. Taraflar, iki ülke ilişkilerini geliştirme konusunda anlayış birliğine uygun olarak ve liderlerin rehberliğinde çalışmalar yapacaklarını belirtti. Ayrıca diplomatik, ekonomik, finansal ve ticari istişare mekanizmaları, ordular arası iletişim, uyuşturucuyla mücadele, iklim değişikliği ve yapay zeka ortak çalışma gruplarının faaliyetlerini sürdüreceklerini duyurdu. İki ülke arasındaki diyaloğun güçlendirilmesi ve halklar arasındaki etkileşimin artırılması da hedefleniyor.

26.04.2024 16:21
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Çin'e yaptığı resmi ziyaretteki temaslarının ardından iki ülkenin 5 madde üzerinde anlaşmaya vardığı bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre taraflar, iki ülke ilişkilerini, ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Kasım 2023'te San Francisco'da yaptığı görüşmede vardıkları anlayış birliğine uygun olarak ve iki liderin rehberliğinde geliştirme konusunda anlaştı.

Her düzeyde üst düzey görüşme ve temasları sürdürme konusunda hemfikir olarak taraflar, yeniden başlatılan ve yeni kurulan diplomatik, ekonomik, finansal ve ticari istişare mekanizmalarını, iki ülke orduları arasındaki iletişimi ve uyuşturucuyla mücadele, iklim değişikliği ve yapay zeka ortak çalışma gruplarının faaliyetini sürdüreceklerini bildirdi.

Taraflar, Çin-ABD Hükümetler Arası Yapay Zeka Diyaloğunun ilk toplantısını, Çin-ABD Asya-Pasifik İstişareleri, Deniz İstişareleri ve Konsolosluk İstişarelerinin yeni tur toplantılarını yapacaklarını ve Çin-ABD ikili ilişkilerinde yol gösterici ilkeler üzerinde danışma sürecini teşvik edeceklerini duyurdu.

ABD tarafı, Çin'in yeni göreve gelen İklim Değişikliği Özel Temsilcisi Liu Cınmin'in ziyaretini memnuniyetle karşılayacaklarını bildirirken taraflar, Uyuşturucuyla Mücadele Çalışma Grubu'nun üst düzey toplantısını yapacaklarını kaydetti.

Taraflar, halklar arasındaki etkileşimleri genişletmeye yönelik adımlar atacaklarını, iki ülkenin birbirlerinden öğrencilere kucak açacağını ve 14. ABD-Çin Üst Düzey Turizm Diyaloğu toplantısını mayısta Çin'in Şian şehrinde yapacaklarını açıkladı.

Uluslararası ve bölgesel krizler konusunda istişareleri sürdüreceklerini ifade eden taraflar, özel temsilcileri arasındaki diyaloğu güçlendireceklerini bildirdi.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Antony Blinken, Ekonomi, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD ve Çin, 5 madde üzerinde anlaşmaya vardı - Son Dakika

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