ABD ve İngiltere, Yemen\'deki Husi Hedeflerini Vurdu

? ABD ve İngiltere, Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Hollanda'nın desteğiyle Yemen'deki Husi hedeflerini jetlerle ve füzelerle vurdu. ABD Başkanı Joe Biden 'gerektiğinde daha fazla önlem almakta tereddüt etmeyeceğini' ifade etti.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) bugün yerel saatle saatle 02.30'da jetlerle ve füzelerle Husi hedeflerini vurdu. İngiltere Savunma Bakanlığı, operasyona 4 Typhoon savaş uçağıyla katıldıklarını ve 2 Husi hedefini vurduklarını açıkladı. ABD Hava Kuvvetleri Merkez Komutanlığı (AFCENT) ise İran destekli 16 Husi militan lokasyonunda 60'tan fazla hedefi vurduklarını belirtti. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) operasyonun geneliyle ilgili şu açıklamayı yaptı;

'Bu çok uluslu eylem radar sistemlerini, hava savunma sistemlerini, tek yönlü saldırı yapan insansız hava sistemlerinin, seyir füzelerinin ve balistik füzelerin depolama ve fırlatma sahalarını hedef aldı.

İran destekli Husi militanları, 17 Ekim 2023'ten bu yana uluslararası nakliye rotalarında 27 gemiye saldırı ve taciz girişiminde bulundu. Bu yasa dışı olaylar arasında Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde gemisavar balistik füzelerin, insansız hava araçlarının ve seyir füzelerinin kullanıldığı saldırılar yer alıyor.?

'HUSİLERİ VE İRANLI SPONSORLARINI SORUMLU TUTUYORUZ'

CENTCOM bu saldırının Kızıldeniz, Bab el Mendeb Boğazı ve Aden Körfezi'nde faaliyet gösteren 20'den fazla ülkenin savunma koalisyonu olan Refah Muhafızı Operasyonu ile ilgili olmadığını vurguladı. ABD CENTCOM Komutanı General Michael Erik Kurilla ortak saldırılarla ilgili 'Husi militanlarını ve onların istikrarsızlaştırıcı İranlı sponsorlarını, uluslararası gemiciliğe yönelik aralarında ABD'nin de bulunduğu şimdiye kadar 55 ülkeyi etkileyen, yüzlerce denizcinin hayatını tehlikeye atan yasa dışı, ayrım gözetmeyen ve pervasız saldırılardan sorumlu tutuyoruz' dedi.

'DAHA FAZLA ÖNLEM ALMAKTA TEREDDÜT ETMEYECEĞİM'

ABD Başkanı Joe Biden ortak saldırılarla ilgili 'Bu hedefli saldırılar, ABD ve ortaklarımızın personelimize yönelik saldırılara tolerans göstermeyeceğine veya düşman aktörlerin dünyanın en kritik ticari yollarından birinde seyrüsefer özgürlüğünü tehlikeye atmasına izin vermeyeceğine dair açık bir mesajdır. Gerektiğinde halkımızı ve uluslararası ticaretin serbest akışını korumak için daha fazla önlem almakta tereddüt etmeyeceğim' dedi.