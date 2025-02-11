ABD ve Mısır'dan Orta Doğu Görüşmeleri

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati, ikili ilişkiler, Orta Doğu'daki gelişmeler ve Sudan'daki savaş konularını ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rubio, Washington'ı ziyaret eden Abdulati ile bir araya geldi.

İki bakan, ülkeleri arasındaki ortaklık, Gazze'deki esir takası ve ateşkes sonrası süreç, Suriye'deki yeni yönetim ve Sudan'daki savaş konularını görüştü.

Bakanların, "Suriye'de kapsayıcı hükümete ihtiyaç duyulduğunu" vurguladığı ve "bölgesel barış, güvenlik ve istikrar açısından ABD ve Mısır arasındaki işbirliğinin öneminin" altını çizdiği kaydedildi.

Rubio, Gazze'deki ateşkes için Mısır'ın arabuluculuk çalışmaları ve bölgeye insani yardımların ulaştırılmasına yönelik çabalarından dolayı Abdulati'ye teşekkür etti.