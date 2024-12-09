ABD ve Türkiye Suriye'i Görüştü - Son Dakika
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ABD ve Türkiye Suriye'i Görüştü

Austin ve Güler, Suriye'de gerilimi önlemek ve IŞİD'le mücadelede yakın koordinasyon vurguladı.

09.12.2024 03:00
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(ANKARA) - Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler arasında gerçekleşen Suriye konulu telefon görüşmesiyle ilgili Pentagon tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bakan Austin ve Bakan Güler, ABD ile Türkiye arasında daha fazla gerilimi önlemek, ABD kuvvetleri ve ortaklarına yönelik riskleri engellemek ve İŞİD'ı Yenilgiye Uğratma Misyonu'nu desteklemek için yakın koordinasyonun önemini yeniden teyit ettiler" ifadelerine yer verildi.

Pentagon, ABD Savunma Bakani Lloyd Austin ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler arasında Suriye'deki son durum üzerine yapılan telefon görüşmesi hakkında bir açıklama yayınladı. Pentagon'un açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Savunma Bakanı Lloyd J. Austin III, bugün Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile telefon görüşmesi yaparak Suriye'deki gelişmeleri ele aldı. Bakan Austin, ABD'nin Suriye'deki çeşitli muhalif grupların açıklamalarını ve eylemlerini yakından izlediğini vurguladı.

Hem Bakan Austin hem de Bakan Güler, bu grupların sivilleri, özellikle etnik ve dini azınlıkları koruma yönünde adımlar atması ve uluslararası insani normlara uyması gerektiğini belirtti.

Bakan Austin ve Bakan Güler, daha fazla gerilimi önlemek, ABD kuvvetleri ve ortaklarına yönelik riskleri engellemek ve IŞİD'e karşı mücadele misyonunu desteklemek için Türkiye ve ABD'nin yakın koordinasyonun önemini yeniden teyit ettiler. Bakan Austin, Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini kabul etti ve bölgedeki IŞİD ve diğer zararlı aktörlerin oluşturduğu riskleri ele aldı."

Kaynak: ANKA

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