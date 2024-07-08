Abdülkadir Ömür, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'yı ziyaret etti

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??????? İngiltere Championship lig ekibi Hull City'de forma giyen Abdülkadir Ömür, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'yı makamında ziyaret etti.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor'un eski oyuncusu Ömür'ün, Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, sporun ve eğitimin önemi üzerine gerçekleşen ziyarette Çuvalcı'nın, ziyaretinden dolayı Ömür'e teşekkür ettiği ifade edildi.