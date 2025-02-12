Abdullah Zeydan'a Hapis Cezasına Tepki... Dem Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: "Bu Siyasi Bir Darbedir"

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(VAN) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a verilen cezanın "yok hükmünde" olduğunu belirterek, "Verilen ceza sadece Van halkının iradesini gasp etmek değil, aynı zamanda kendi anayasalarını da çiğnemektir" dedi. Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan da "Kumpaslarla yeniden halkın iradesine çökmeye çalışıyorlar" diye konuştu.

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis cezası verilmesinin ardından dün kentte başlatılan nöbet eylemi ikinci gününde sürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi önünde yapılan eyleme, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanları Doğan Hatun ve Sera Bucak, Van ve bölge milletvekilleri, Van il ve ilçe belediye eş başkanları ve meclis üyeleri HDP ve DBP Van il ve ilçe örgütleri, CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu ve Van sivil toplum örgütleri katıldı.

Burada konuşan Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, şunları söyledi:

"31 mart seçimlerinde demokratik ve barışçıl yollarla, meşru yollarla sizlerle baş edemeyenler yine yargı kumpası tuzaklarıyla, ali cengiz oyunlarıyla asil halkımızın iradesine çökmeye çalışıyorlar. İki gündür bu soğuk havaya rağmen nasıl ki 31 Mart ve sonrasında mazbata gaspı girişiminde kendi onurunu, iradesini görkemli bir şekilde soğuk havaya rağmen savunan halkımıza şükranlarımızı sunuyorum. Halkın iradesine demokrasiye adalete saldıranlar ve zulüm edenler bu yaptıklarından utanmıyorlar. Yolsuzluk, hırsızlık yapanlar bu kentte çarşaf çarşaf ilan ettik. Bu hırsızlar yeniden kalkmışlar, yargı kumpaslarıyla, 'Van'da yaşayan 1 milyon 200 insanın iradesini tanımıyoruz ve sizi tanımıyoruz' diyorlar. 'Biz Van halkını insan olarak görmüyoruz sizin seçme ve seçilme hakkınız yok. Sizin iradeniz yok. Sizin bu iradeniz üzerine getirir bir memur koyarız. ve bunu utanmadan da yaparız' diyorlar. Bu kadar asil bir mücadelenin parçası olan bizler, demokrasi, barış ve adalet mücadelesi verenler, bu utanmazlık karşısında elbette irademizi, onurumuzu savunacağız. Bize onursuzluğu dayatanlara nasıl onurlu halk olduğumuzu bir kez daha göstereceğiz. Yürütülen sürecin kumpas olduğunu çok iyi biliyoruz ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) de buna karar verdi. AİHM, 'HDP'li siyasetçiler üzerinde yürütülen davalar bizzat AKP iktidarının emriyle, yargıyı kullanarak, yargıdaki bazı yargıçların bu görevini kötüye kullanarak, bilerek ve isteyerek yargıyı, anayasayı ayaklar altına aldığına ve HDP'li siyasetçileri siyasi saiklerle yargıladığına hükmetmiştir'. Bu bir iddia değil, Anayasamızın 90. maddesine göre bağlayıcı olan AİHM söylüyor."

"Van'ı iki kez kazandık, yine kazanacağız"

DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar da seçime her türlü hile ile girildiğini, kayyum seçmen gönderildiğini, para verip görevlendirdiklerini savunarak, şöyle konuştu:

"Van, onlara başka bir ders verdi. Van o dönem, devlet aklının kayyum, savaş, inkar ve asimilasyon politikalarına bir ders verdi. O yüzden bu kadar büyük bir hazımsızlık var. Kayyumun ömrü bir seçime, kayyumun ömrü bir sandığa bakar. Kürt halkının ömrü binlerce yıldır var. Değiştirebildiniz mi? Yok. Sizin bir genelgenize bakan kayyumun burada bir hakkı hukuku yok. Belediye eş başkanlarımıza sözüm ona yargı kararlarıyla ceza veriliyor. Yeni bir toplumsal sözleşme ve hukuka ihtiyaç var. Biz Van'ı iki kez kazandık. Şu an üçüncü kayyum girişimi var ve biz bunu da kazanacağız."

"Bu karar bir siyasi darbenin yolunu döşemektir"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, şunları ifade etti:

"Van Halkı iradesine sahip çıkmaya devam ediyor. Bütün kumpas ve denemelerine rağmen sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır sizler bizim gururumuzsunuz. Türkiye'de hiç bir ilde belediyelerin tamamı tek bir parti tarafından kazanılmamıştır. Ama Van 14-0 yapmayı başarmıştır. İşte onlar bunu hazmedemiyor. Van'a ilk kumpas mazbata ile kurulmaya çalışıldı. Van halkı o gün iradenize o kadar güçlü bir şekilde sahip çıktınız ki sessinizi sadece Türkiye duymadı, sesinizi Avrupa ve bütün dünya duydu. Van bütün dünyada konuşuldu. Bunu siz başardınız. Kayyumun yaptığı tahribatı ve halkına işkence eden o kayyumcu zihniyete karşı belediye eş başkanlarımız çalışmıştır, hizmet etmiştir. Belediyelerimizden elinizi çekin, biz hizmet üretmek istiyoruz hizmet! Sayın Zeydan'a ceza vererek bir şeylerin yolunu döşüyorlar. Verilen bu ceza bizlerin nazarında halkın nazarında ve hatta yasaların nazarında yok hükmündedir. Verilen ceza sadece Van halkının iradesini gasp etmek değil, aynı zamanda kendi anayasalarını da çiğnemektir. Bilirkişinin raporu ortada olduğu halde derhal beraat alması gerektiği halde ceza vermek başka bir şeyin yolunu döşemektir. Biz bunu dün de kabul etmedik, 31 Mart'ta da karşı çıktık, şimdi de hep beraber karşı çıkıyoruz, kabul etmiyoruz.

Bu iktidar bir siyasi darbe yapmaktadır. Şu an verilen bu karar bir siyasi darbenin yolunu döşemektir. Bugüne kadar atadıkları kayyumlar siyasi darbedir. 12 Eylül askeri cuntası tankıyla, topuyla, postallarıyla sokağa indi şimdi 'askeri vesayet rejiminden kurtaracağım' diyerek iktidara gelen AKP daha beterini yapıyor. Polisiyle, akrebiyle, coplarıyla bakın yine belediyemizin etrafını sarmışlar. Kayyum atadıkları belediyelere gece, hırsız gibi gelerek polislerini yerleştirmiştir. Bizler Van'da asla buna izin vermeyeceğiz."

İstanbul'daki bazı belediyelere yönelik "kent uzlaşısı" soruşturmasını da hatırlatan Hatimoğulları, "Cumhuriyet Başsavcısı bu gözaltıların gerekçesinde, kent uzlaşısını suç olarak göstermiş. Uzlaşmayı suç olarak gösteren başka bir ülke var mı? İnanın krallıkla, padişahlıkla yönetilen ülkelerde bile 'sen neden uzlaştın' denmemiştir" diye konuştu.

"Barış ve diyalog sürecinin devam etmesinden yanayız"

Hatimoğulları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'deki çağrısı ve ardından İmralı ile yapılan görüşmeleri de hatırlatarak, "Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülmesi için diyalog süreci konuşuluyor. Bugün Türk ve Kürt kardeşliği üzerinden başlatılmış olan bir diyalog süreci, bu şekilde kayyumla, belediye eş başkanlarımıza ceza vererek dinamitlenmektedir. Bunu kabul etmiyoruz. Biz DEM Parti olarak Kürt halkı olarak Türkiye halkları olarak barış ve diyalog sürecinin devam etmesinden yanayız. Ama bu iktidar 14-0 kazanan belediyenin eş başkanına ceza vererek bu süreci dinamitlemektedir." dedi.