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Abdurrahman Peşaveri Anıldı

Abdurrahman Peşaveri Anıldı

Peşaveri, Türkiye'nin ilk Kabil Büyükelçisi olarak anıldı; Türkiye-Pakistan ilişkilerine vurgu yapıldı.

25.12.2024 10:47
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Anadolu Ajansının (AA) ilk muhabirlerinden, Türkiye'nin ilk Kabil Büyükelçisi Abdurrahman Peşaveri, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen sempozyumla anıldı.

13 yıl kaldığı Türkiye'de yaptığı hizmetlerle Cumhuriyet'in güçlü figürleri arasında yerini alan Peşaveri, ölümünün 99'uncu yılında unutulmadı.

Peşaveri, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü İslamabad Ofisi organizasyonuyla Urduca Geliştirme Merkezi'nde düzenlenen sempozyumda yad edildi.

"Abdurrahman Peşaveri: Türkiye ve Pakistan arasında kültürel ve tarihi bağların bir sembolü" başlıklı sempozyuma, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Urduca Geliştirme Merkezi Müdürü Dr. Muhammed Selim Mazhar, Abdurrahman Peşaveri'nin torunu Muhammed Salim Can ile İslamabad'daki Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.

Konuşmacılar, Peşaveri'nin Türkiye'ye katkıları ve iki ülke arasındaki önemine dair değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Neziroğlu, Peşaveri'yi "iki ülkenin ortak kahramanı" olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullandı:

"1912'deki Balkan Savaşları sırasında Osmanlı İmparatorluğu'na yardım gönüllüsü olarak Türkiye'ye yaptığı yolculuk, adalet ve dayanışmaya sarsılmaz bağlılığının bir delilidir. Peşaveri'nin hikayesi fedakarlık, sadakat ve direniş hikayelerinden bir tanesidir. Osmanlı İmparatorluğu'nun karşılaştığı büyük zorluk zamanlarında, O (Peşaveri) ihtiyaç içerisindeki bir kardeş ulusa destek vermenin ne anlama geldiğinin bir örneğidir. Türkiye ve Pakistan arasındaki ilişkileri yansıtan ortak değerleri ve karşılıklı saygıyı temsil eden bir köprü oldu."

Pakistan ve Türkiye arasındaki bağların her zaman diplomatik ilişkilerin ötesinde bir anlam taşıdığını kaydeden Neziroğlu, Abdurrahman Peşaveri'nin de bunun bir örneği olduğunu söyledi.

Abdurrahman Peşaveri kimdir?

Pakistan'ın Peşaver şehrinde 1886'da etnik olarak Peştun bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Abdurrahman Paşaveri, üniversite eğitimi devam ederken Balkan Savaşları için Osmanlı Devleti'ne yardım etmek üzere Dr. Muhtar Ahmed Ensari başkanlığında İstanbul'a gitmeye hazırlanan Hilal-i Ahmer (Kızılay) heyetine dahil oldu ve 1912'de geldiği Türkiye'den bir daha ülkesine dönmedi.

Çanakkale ve Kurtuluş Savaşlarına katılan Peşaveri, kurulduğu dönem AA'nın ilk muhabirlerinden oldu ve daha sonra Türkiye'nin ilk Kabil Büyükelçisi oldu.

Peşaveri, 1925'te Rauf Orbay sanıldığı düşünülerek işlenen bir suikast sonucu aldığı yara nedeniyle İstanbul'da hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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