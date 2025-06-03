Abramovich'e Dava Tehdidi - Son Dakika
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Abramovich'e Dava Tehdidi

03.06.2025 14:53
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İngiltere, Abramovich'in Chelsea satışından elde edilen geliri yalnızca Ukrayna'ya vermesi için tehdit etti.

İngiltere hükümeti, eski Chelsea Futbol Kulübü sahibi Rus iş adamı Roman Abramovich'i, kulübün satışından elde edilen gelirin yalnızca Ukrayna'ya aktarılmasını sağlamak için dava etmekle tehdit etti.

Abramovich'in, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından 2022'de Chelsea'yi satma kararı almasıyla elde edilen 2,5 milyar sterlinlik gelir, satıştan bu yana İngiltere'deki bir bankada dondurulmuş halde bulunuyor.

İngiltere'nin yaptırımlarına da tabi olan Abramovich, satıştan elde edilen gelire erişemiyor ancak paranın yasal olarak hala ona ait olduğu biliniyor.

Abramovich, satıştan elde edilecek gelirlerin "Ukrayna'daki savaşın tüm mağdurlarına" yardım için bir vakıf aracılığıyla bağışlanacağını açıklamasına rağmen, İngiltere hükümeti, bu gelirin yalnızca Ukrayna'ya insani yardım olarak verilmesini talep ediyor.

"Gerekirse bu durumu yasal yollarla takip etmeye hazırız"

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves ile Dışişleri Bakanı David Lammy, tarafından yapılan ortak açıklamada, "Müzakerelere kapımız açık olacak ancak gerekirse bu durumu yasal yollarla takip etmeye tamamen hazırız." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, ayrıca, "Ukrayna'da acı çeken insanlar, bu gelirlerden en kısa sürede faydalanabilmeli." ifadesine yer verildi.

İngiliz hükümetinin, satıştan elde edilen gelirin Ukrayna'da insani amaçlar için kullanılmasını sağlamaya kararlı olduğu belirtilen açıklamada, Abramovich ile şu ana kadar anlaşma sağlanamamasından büyük hayal kırıklığı duyulduğu aktarıldı.

"Bu çıkmaz, hem Abramovich hem de hükümet açısından kötü izlenim bırakıyor"

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin satışından elde edilen gelirin, halen İngiltere'de bir bankada dondurulmasının sebebinin, İngiliz hükümeti ile Abramovich'in avukatları arasında yaşanan anlaşmazlıkla ilgili olduğu biliniyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından İngiltere hükümetinin kendisine yönelik yaptırım kararıyla Abramovich, 2022'de kulübü zorunlu olarak satışa çıkarmıştı. Rus oligark, Chelsea'yi satmak için özel lisans almış ve satıştan fayda sağlamayacağını kanıtlaması gerekmişti. Abramovich, kulübü satma kararını açıkladığında, satıştan elde edilecek gelirlerin "Ukrayna'daki savaşın tüm mağdurlarına" yardım etmek için bir vakıf aracılığıyla bağışlanacağı açıklamıştı.

İngiltere Parlamentosu'nun üst kanadı Lordlar Kamarası'ndan bir komite, geçen yıl Abramovich'in Ukrayna'ya yardım etmek için fonları kullanma sözünün yerine getirilmemesini ve varlıkların hala dondurulmuş olmasını "anlaşılmaz" olarak nitelendirmişti.

Komitenin raporunda, "Bu çıkmaz, hem Abramovich hem de hükümet açısından kötü izlenim bırakıyor. Hükümet daha bağlayıcı bir taahhüt sağlamak için daha fazla çaba göstermeliydi." ifadesine yer verilmişti.

Kaynak: AA

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