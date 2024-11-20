Abu Dabi'de Çin Sanayi Fuarı Başladı

Güncel

ABU DABİ, 20 Kasım (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'deki Çin-BAE Endüstriyel Kapasite İşbirliği Tanıtım Bölgesi'nde düzenlenen 2024 Çin Sanayi Ürünleri Fuarı'nda fikir alışverişinde bulunan katılımcı ve ziyaretçiler, 18 Kasım 2024.

"Çin'in İkonik Endüstriyel Markalarının Sergilenmesi" temalı iki günlük etkinlik pazartesi günü Abu Dabi'de başladı. Etkinlikte uzmanlaşmış bir alanın yanı sıra gelişmiş imalat, petrol ekipmanları, çevre koruma, yeni enerji, yapı malzemeleri, mobilya alanları ve kapsamlı bir sergi alanı olmak üzere toplam altı sergi alanı yer alıyor.

Aralarında Çin Ulusal Nükleer Şirketi, Çin Telecom, Çin Unicom ve Emirates NBD'nin de bulunduğu yaklaşık 90 önde gelen Çin ve BAE şirketi etkinliğe katıldı. (Fotoğraf: Wen Xinnian/Xinhua)